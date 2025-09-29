Ολυμπιακός: Χωρίς ΜακΚίσικ και Έβανς στην Ισπανία

Ολυμπιακός: Χωρίς ΜακΚίσικ και Έβανς στην ΙσπανίαΔιαβάζεται σε 1'
Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς δεν θα ακολουθήσουν την αποστολή του Ολυμπιακού στην Ισπανία για τα πρώτα δύο ματς των ερυθρόλευκων στη EuroLeague 2025/26, κόντρα σε Μπασκόνια και Ρεάλ.
- 29 Σεπτεμβρίου 2025 16:20
Ο Ολυμπιακός στο ταξίδι του για την Ισπανία δεν θα έχει μαζί του τον Σακίλ ΜακΚίσικ και τον Κίναν Έβανς.
Όπως γράφει το SPORT24, ο πρώτος έμεινε στην Αθήνα λόγω ενοχλήσεων, ενώ ο δεύτερος ταλαιπωρείται από οστεοχόνδρινη βλάβη στην δεξιά επιγονατίδα, όπως ήταν γνωστό.
Οι δύο παίκτες έμειναν στην ελληνική πρωτεύουσα και δεν θα αγωνιστούν στις αναμετρήσεις με Μπασκόνια (30/9, 21:30) και Ρεάλ Μαδρίτης (2/10, 21:45).
Αντίθετα, ο Νιλικίνα θα είναι με την ομάδα στην Ιβηρική Χερσόνησο, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να συνεισφέρει αγωνιστικά.
Φυσικά, εκτός είναι και ο τραυματίας Μουσταφά Φαλ.
Συνολικά θα ταξιδέψουν 14 παίκτες: Γουόκαπ, Nιλικίνα, Γουόρντ, Λαρεντζακης, Λι, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζηπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Mιλουτίνοβ, Αντετοκούνμπο, Χολ και Φουρνιέ.