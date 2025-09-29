Ολυμπιακός: Χωρίς ΜακΚίσικ και Έβανς στην Ισπανία

Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς δεν θα ακολουθήσουν την αποστολή του Ολυμπιακού στην Ισπανία για τα πρώτα δύο ματς των ερυθρόλευκων στη EuroLeague 2025/26, κόντρα σε Μπασκόνια και Ρεάλ.

Ο Ολυμπιακός στο ταξίδι του για την Ισπανία δεν θα έχει μαζί του τον Σακίλ ΜακΚίσικ και τον Κίναν Έβανς.

Όπως γράφει το SPORT24, ο πρώτος έμεινε στην Αθήνα λόγω ενοχλήσεων, ενώ ο δεύτερος ταλαιπωρείται από οστεοχόνδρινη βλάβη στην δεξιά επιγονατίδα, όπως ήταν γνωστό.

Οι δύο παίκτες έμειναν στην ελληνική πρωτεύουσα και δεν θα αγωνιστούν στις αναμετρήσεις με Μπασκόνια (30/9, 21:30) και Ρεάλ Μαδρίτης (2/10, 21:45).

Αντίθετα, ο Νιλικίνα θα είναι με την ομάδα στην Ιβηρική Χερσόνησο, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να συνεισφέρει αγωνιστικά.

Φυσικά, εκτός είναι και ο τραυματίας Μουσταφά Φαλ.

Συνολικά θα ταξιδέψουν 14 παίκτες: Γουόκαπ, Nιλικίνα, Γουόρντ, Λαρεντζακης, Λι, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζηπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Mιλουτίνοβ, Αντετοκούνμπο, Χολ και Φουρνιέ.