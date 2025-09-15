Παγκόσμιο πρωτάθλημα Στίβου: Πού θα δείτε τη μάχη του Καραλή για μετάλλιο και τον προκριματικό του Τεντόγλου

Ο Εμμανουήλ Καραλής αγωνίζεται τη Δευτέρα (15/9) στον τελικό του επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου και ο Μίλτος Τεντόγλου ρίχνεται στη μάχη των προκριματικών με στόχο στην πρόκριση στον τελικό του μήκους. Αναλυτικά οι ώρες και το κανάλι της μετάδοσης.

Το ελληνικό ενδιαφέρον την 3η ημέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου στο Τόκιο είναι μεγάλη, με τον Μίλτο Τεντόγλου να ρίχνεται τη Δευτέρα (15/9) στη μάχη του προκριματικού του μήκους και τον Εμμανουήλ Καραλή να διεκδικεί στον τελικό του επί κοντώ το πρώτο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Ο προκριματικός του Τεντόγλου ξεκινά στις 13:40 και ο χρυσός Ολυμπιονίκης θέλει με ένα άλμα να εξασφαλίσει την πρόκριση στον τελικό.

Λίγα λεπτά αργότερα, θα ξεκινήσει την προσπάθειά του και ο 25χρονος άλτης, με τον Καραλή να αγωνίζεται στις 13:49 ώρα Ελλάδας.

Οπως αναφέρει το Sport24.gr οι αγώνες των Ελλήνων πρωταθλητών θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ2, με αποκλειστική τηλεοπτική κάλυψη και στο ERT Sports.

Ο Καραλής θα διεκδικήσει το έβδομο μετάλλιο της μέχρι τώρα καριέρας του, καθώς έχει κατακτήσει ένα χάλκινο Ολυμπιακό μετάλλιο (Παρίσι), ένα ασημένιο (Ναντζίνγκ) και ένα χάλκινο (Γλασκώβη) σε Παγκόσμια πρωταθλήματα κλειστού στίβου, ένα χρυσό (Άπελντοορν) και ένα ασημένιο (Κωνσταντινούπολη) σε Ευρωπαϊκά κλειστού αλλά και ένα ασημένιο (Ρώμη) σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού.