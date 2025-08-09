Ο Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρισόν Χολμς (31 ετών, 2μ.08).

Ο Ρισόν Χολμς (31 ετών, 2μ.08) έφτασε εκστασιασμένος στην Ελλάδα για τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό AKTOR, με τους πράσινους να ανακοινώνουν μερικές ώρες αργότερα, το μεσημέρι του Σαββάτου (9/8), την απόκτηση του Αμερικανού σέντερ.

Αφού έδωσε το σύνθημα για τον όγδοο τίτλο της EuroLeague, ο Χολμς υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας (1+1) με NBA-out για το καλοκαίρι του 2026. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από την Ελλάδα αποκλειστικά για ομάδα του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο, μέχρι μία συγκεκριμένη ημερομηνία που συνήθως είναι η 15η Ιουλίου κάθε έτους.

Όπως γράφει το SPORT24, ο Χολμς θα δει στους τραπεζικούς του λογαριασμούς 2.350.000 ευρώ για τον πρώτο χρόνο και ακόμη 2.500.000 ευρώ αν μείνει και δεύτερη περίοδο στους πράσινους.

Ο Χολμς έπαιξε σε Σίξερς, Κινγκς, Μάβερικς και Γουίζαρντς και σε 489 αγώνες κανονικών περιόδων είχε 8.5 πόντους (63% στο δίποντο, 75% στις βολές), 5.3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 μπλοκ ανά 19.1 λεπτά κατά μέσο όρο.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού AKTOR:

“Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του Ρισόν Χολμς για τα επόμενα δύο χρόνια (1+1).

Ο Ρισόν Ντιάντε Χολμς γεννήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 1993, έχει ύψος 2μ06 και αγωνίζεται στη θέση του center.

Ξεκίνησε την μπασκετική διαδρομή του από Lockport Township High School, με το οποίο ξεχώρισε πολύ γρήγορα. Στο NCAA αγωνίστηκε αρχικά στο Moraine Valley CC (2011-’12) πριν πάρει μετακομίσει στο Bowling Green State University, από το οποίο αποφοίτησε το καλοκαίρι του 2015.

Στα τρία χρόνια που αγωνίστηκε στο Bowling Green State University, έμεινε μάλιστα στην ιστορία του ως ο μοναδικός παίκτης με περισσότερους από 1.000 πόντους, 600 ριμπάουντ και 200 μπλοκ στη θητεία του, αλλά κι ως ο κορυφαίος μπλοκέρ με 244 κοψίματα στο σύνολο.

Η σπουδαία τελευταία σεζόν που πραγματοποίησε στο NCAA (14.7 πόντοι, 8 ριμπάουντ και 2.7 μπλοκ), με αποκορύφωμα την ανάδειξή του σε MAC Defensive Player of the Year και την επιλογή στην All-MAC First Team, είχαν ως αποτέλεσμα να επιλεγεί στο Νο37 του NBA Draft 2015 από τους Philadelphia 76ers. Εκεί έμεινε για τρία χρόνια, καταγράφοντας 7.4 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 1 ασίστ κατά μέσο όρο, φορώντας επίσης τη φανέλα των Delaware 87ers (θυγατρική ομάδα των Philadelphia 76ers) στη G-League.

Το 2018/19 ήταν μέλος των Phoenix Suns, με τους οποίους είχε 8.2 πόντους, 4.7 ριμπάουντ και 1.1 μπλοκ ανά αγώνα.

Ακολούθως, αγωνίστηκε για τέσσερα χρόνια στους Sacramento Kings με απολογισμό τους 10.4 πόντους, τα 6.6 ριμπάουντ, τη 1 ασίστ και τα 1.1 μπλοκ κατά μέσο όρο, με την κορυφαία σεζόν της καριέρας του να είναι το 2020/21, όταν έκλεισε τη regular season με 14.2 πόντους, 8.3 ριμπάουντ και 1.6 μπλοκ ανά αγώνα.

Με τα χρώματα του Sacramento κατέγραψε τις σημαντικότερες στατιστικές βραδιές της καριέρας του, τόσο σε πόντους όσο και σε ριμπάουντ. Συγκεκριμένα, στις 4 Δεκεμβρίου 2019 απέναντι στους Portlant Trail Blazers σημείωσε 28 πόντους, ενώ στις 5 Νοεμβρίου 2021 κόντρα στους Charlotte Hornets είχε νταμπλ νταμπλ με 23 πόντους και 20 ριμπάουντ!

Στα τέσσερα χρόνια που αγωνίστηκε με τη φανέλα των Sacramento Kings κατάφερε επίσης σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις (11 Ιανουαρίου 2021 vs Indiana Pacers, 22 Ιανουαρίου 2021 vs New York Knicks και 1 Φεβρουαρίου 2021 vs New Orleans Pelicans) να καταγράψει 6 μπλοκ στην στατιστική του σε έναν αγώνα!

Το 2023/24 ξεκίνησε τη σεζόν στους Dallas Mavericks, με τους οποίους είχε 8.2 πόντους, 4.7 ριμπάουντ και 1.1 μπλοκ ανά αγώνα, ενώ ακολούθως φόρεσε τη φανέλα των Washington Wizards, που αποτέλεσαν κιόλας τον τελευταίο σταθμό της καριέρας του στο ΝΒΑ. Με τα χρώματα της Washington είχε 7.3 πόντους, 5.9 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ.

Στο σύνολο της καριέρας του από το 2015 έως το 2025, ο Ρισόν Ντιάντε Χολμς έχει αγωνιστεί σε 492 αγώνες στο ΝΒΑ με απολογισμό τους 8.5 πόντους, τα 5.3 ριμπάουντ και τη 1 ασίστ κατά μέσο όρο”.