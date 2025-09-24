Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς κόκκινο χρώμα οι εμφανίσεις της σεζόν 2025/26

Ο κεντρικός χορηγός κάνει rebranding και το κόκκινο εξαφανίζεται από τις εμφανίσεις του Παναθηναϊκού AKTOR για τη σεζόν 2025/26.

Ένα πάγιο αίτημα των φιλάθλων του Παναθηναϊκού ικανοποιήθηκε. Κι αυτό γιατί η φετινή εμφάνιση της ομάδας μπάσκετ του τριφυλλιού, δεν θα έχει πάνω καμία κόκκινη λεπτομέρεια.

Όπως γράφει το SPORT24, αυτή είναι η αλλαγή που άφησε να εννοηθεί το teaser video με πρωταγωνιστή τον Κέντρικ Ναν που κυκλοφόρησε στα social media την Τρίτη (23/9), περίπου ένα 24ωρο πριν από την επίσημη παρουσίαση.

Οι άνθρωποι της ομάδας σε συνεργασία με τον κεντρικό χορηγό, που είναι το Πάμε Στοίχημα, αποφάσισαν να αλλάξουν τα χρώματα στο logo που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της φανέλας, προκειμένου να είναι πιο αρμονικά με τα χρώματα του συλλόγου.