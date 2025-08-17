Παναθηναϊκός: Νέο πρόβλημα ενόψει Σαμσουνσπόρ, διάστρεμμα ο Γεντβάι

Νέο πρόβλημα τραυματισμού στον Παναθηναϊκό, χτύπησε ο Γεντβάι και κατά πάσα πιθανότητα χάνει τα παιχνίδια με τη Σαμσουνσπόρ.

Σήμερα Κυριακή (17/8) ξεκίνησε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση με τη Σαμσουνσπόρ για τα playoffs του Europa League.

Η ενημέρωση των πράσινων έφερε στην επιφάνεια ένα ακόμη πρόβλημα τραυματισμού που προέκυψε στο παιχνίδι με τη Σαχτάρ. Ο λόγος για τον Τιμ Γεντβάι, ο οποίος υπέστη διάστρεμμα στην ποδοκνημική και αναμένεται να χάσει τα παιχνίδια με την τουρκική ομάδα.

Ο Φίλιπ Τζούριτσιτς ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και δίνει αγώνα δρόμου για να είναι έτοιμος.

Αναλυτικά η ενημέρωση του Παναθηναϊκού:

“Με πρωινή προπόνηση στο “Γ. Καλαφάτης” άρχισε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αγώνα της ερχόμενης Πέμπτης (21/8) με τη Σάμσουνσπορ στο ΟΑΚΑ για τα play offs του Europa League. Το προπονητικό πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, παιχνίδι σε μικρό χώρο, δίτερμα και άσκηση εναλλαγής φάσεων παιχνιδιού.

Ο Φίλιπ Τζούριτσιτς ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ενώ θεραπεία έκανε ο Τιν Γεντβάι, ο οποίος υπέστη διάστρεμμα στην ποδοκνημική στη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Σαχτάρ”.