Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Ήρθαν στα χέρια Καραπαπάς – Τζαβέλλας

Λίγο πριν από την έναρξη του δεύτερου μέρους, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, πιάστηκε στα χέρια με τον Γιώργο Τζαβέλλα.

Άναψαν τα αίματα λίγο πριν από την έναρξη του δεύτερου μέρους στο ντέρμπι της Λεωφόρου, με τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστα Καραπαπά, να πιάνεται στα χέρια με τον διευθυντή ποδοσφαιρικού τμήματος του Παναθηναϊκού, Γιώργο Τζαβέλλα.

Όπως γράφει το SPORT24, o διαιτητής της αναμέτρησης πλησίασε και τους δύο μετά τη λήξη του μίνι επεισοδίου, προκειμένου να τους κάνει παρατηρήσεις. Ωστόσο, δεν απέβαλε κανέναν από τους δύο.