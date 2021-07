Παναθηναϊκός: Προς παραμονή ο Παπαπέτρου

Ναι στην πρόταση του Παναθηναϊκού για παραμονή στο τριφύλλι για τρία χρόνια ακόμα αναμένεται να πει, ίσως και μέσα στα επόμενα 24ώρα, ο Ιωάννης Παπαπέτρου με τη σημαία να παραμένει στον ιστό της.

Στο τριφύλλι έκαναν μια εξαιρετική πρόταση για τα δεδομένα της ομάδας στον Παπαπέτρου πριν από λίγες μέρες με τον αρχηγό να παίρνει κάποια 24ώρα για να το σκεφτεί και όπως όλα δείχνουν έχει αποφασίσει να πει το ναι.

Σύμφωνα με το SPORT24, αυτό που δεν έχει διευθετηθεί ακόμη είναι το ύψος του NBA out αλλά δεν μοιάζει να είναι σοβαρό θέμα αυτή τη στιγμή για να χαλάσει τη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Φυσικά η παραμονή του Παπαπέτρου στον Παναθηναϊκό θα διαμορφώσει και το υπόλοιπο ρόστερ που θα έχει στη διάθεση του ο Δημήτρης Πρίφτης.

Θυμίζουμε πως ο Σπύρος Καβαλιεράτος είχε αναλύσει τα δεδομένα της υπόθεσης του 27χρονου φόργουορντ (2.06μ) στην εκπομπή "Show Must Go On", αλλά και της πιθανότητες παραμονής του στο "πράσινο" ρόστερ.

