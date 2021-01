Πάνω από 20 σπουδαίοι ομιλητές & συμμετέχοντες από 23 χώρες στο Front Runners 3.0

του Chief Strategy Officer της ActiveMedia Group, η οποία κατέχει τον τίτλο του back to back Sports Marketing Agency of the Year στην Ελλάδα, κ. Θεμιστοκλή Καρβουντζή, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «ο αθλητισμός ηγείται πάντα δίνοντας το παράδειγμα και το ίδιο οφείλει να κάνει και η αθλητική επιχειρηματικότητα τώρα μετά την πανδημία» ενώ μίλησε και για τη Vitamin N, «το να περνάμε δηλαδή τουλάχιστον 30 λεπτά της μέρας μας στη φύση» καθώς και για το γεγονός πως «δραστηριότητες όπως το ποδήλατο και το τρέξιμο είναι εκ φύσεως δραστηριότητες στις οποίες τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας»,