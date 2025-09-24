ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0: Ο Δικέφαλος δεν εκμεταλλεύτηκε τη μυθική εμφάνιση του Παβλένκα και έμεινε στο μηδέν

Η πρεμιέρα του ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ έδωσε από έναν βαθμό στις δύο ομάδες, που έμειναν στο 0-0 στην Τούμπα, σε ένα ματς που είχε ακυρωθέν γκολ και παραλίγο αυτογκόλ των Ισραηλινών κι ένα Παβλένκα σε εξαιρετική ημέρα.

Ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 0-0 με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην πρεμιέρα του στη League Phase του Europa League, παίρνοντας τον πρώτο του βαθμό στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της.

Ο Δικέφαλος, όπως αναφέρει το SPORT 24, είχε καθαρές ευκαιρίες για να πετύχει γκολ, δεν εκμεταλλεύτηκε τη σπουδαία εμφάνιση του Παβλένκα, που στάθηκε τείχος και είδε την ομάδα του Ισραήλ να βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα, με το γκολ όμως, να μην μετρά λόγω οφσάιντ.

Οι Ισραηλινοί στάθηκαν τυχεροί, με το παραλίγο αυτογκόλ του Καμαρά να καταλήγει στα δίχτυα του Μισπάτι, ο οποίος επίσης, βρέθηκε σε καλή μέρα.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και μόλις στο 4′ έχασε μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Ο Μισπάτι βγήκε έγκαιρα από την εστία του για να προλάβει τη μπαλιά προς τον Τάισον, όμως ο Βραζιλιάνος πήρε την κεφαλιά και στη συνέχεια πλάσαρε σε κενή εστία, με τον Καμαρά να σώζει την ομάδα του πάνω στη γραμμή.

Λίγα λεπτά αργότερα, στο 6′, οι φιλοξενούμενοι απείλησαν με το πλασέ του Πέρετς μετά από εκτέλεση φάουλ του Αντράντε, που πέρασε ελάχιστα δίπλα από την εστία του Παβλένκα.

Ο Δικέφαλος συνέχισε να πιέζει και στο 12′ ο Ζίβκοβιτς δοκίμασε το πόδι του έξω από την περιοχή, αλλά ο Μισπάτι μπλόκαρε χωρίς δυσκολία. Στο 16′ ο Οζντόεφ γύρισε την μπάλα στον Τάισον, ο οποίος πλάσαρε χαμηλά, όμως η μπάλα κατέληξε δίπλα από το δοκάρι της Μακάμπι.

Οι απαντήσεις της Μακάμπι

Στο 18′ η Μακάμπι Τελ Αβίβ απείλησε για πρώτη φορά σοβαρά, όταν ο Γέχεσκελ βρήκε κενό στην άμυνα και σούταρε, με τον Παβλένκα να πέφτει εντυπωσιακά στην αριστερή του γωνία και να διώχνει σε κόρνερ.

Μόλις τρία λεπτά αργότερα, ένα λάθος στην άμυνα του ΠΑΟΚ έδωσε την ευκαιρία στον Πέρετς να πλασάρει, αλλά και πάλι ο τερματοφύλακας του Δικεφάλου αντέδρασε σωστά και κράτησε το μηδέν.

Το ακυρωθέν γκολ και η φάση με τον Κωνσταντέλια

Μετά το σουτ του Ζίβκοβιτς στο 27′ που πέρασε ψηλά άουτ, η Μακάμπι βρήκε δίχτυα στο 37′.

Ο Ρεβίβο υποδέχτηκε τη βαθιά μπαλιά από τον Σλομό και σέρβιρε στον Πέρετς, ο οποίος από κοντά σκόραρε. Ωστόσο, ύστερα από έλεγχο του VAR το γκολ ακυρώθηκε, καθώς ο Ρεβίβο ήταν εκτεθειμένος.

Από εκείνο το σημείο και έπειτα, ήταν σαν να άλλαξε η ψυχολογία των παικτών του Λουτσέσκου, οι οποίοι ανέβηκαν περισσότερο στο γήπεδο.

Στο 44ο λεπτό του ματς ο Κένι επιχείρησε σουτ από τα δεξιά, με τον τερματοφύλακα της Μακάμπι να διώχνει με δυσκολία, ενώ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Κωνσταντέλιας με φοβερή προσωπική ενέργεια, πέρασε δύο αντιπάλους από τα αριστερά, αλλά το πλασέ του από δύσκολη θέση μπλοκαρίστηκε από τον Μισπάτι στο 45+1′.

Δεν του έκανε τη χάρη…

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο ΠΑΟΚ έδειξε αλλαγμένη εικόνα και δημιούργησε σημαντικές ευκαιρίες, χωρίς όμως να καταφέρει να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Στο 57’ ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε το φάουλ, ο Πέρετς βρήκε την μπάλα με το κεφάλι, αυτή χτύπησε στον Μιχαηλίδη και κατέληξε άουτ, σε μία φάση που είχε προοπτικές.

Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ βρέθηκε σε εξαιρετική μέρα και στο 65′ πραγματοποίησε την τρίτη του εντυπωσιακή επέμβαση. Η Μακάμπι βρέθηκε σε θέση βολής μετά από κόντρες στην περιοχή, ο Αντράντε πλάσαρε από κοντά, όμως ο Παβλένκα με γρήγορη αντίδραση έδιωξε με το χέρι, κρατώντας το μηδέν.

Η πιο κλασική ευκαιρία του αγώνα για τον ΠΑΟΚ ήρθε στο 70′. Ο Οζντόεφ εκτέλεσε το φάουλ, ο Κεντζιόρα πήρε την πρώτη κεφαλιά, ο Καμαρά μπήκε στη φάση και στην προσπάθεια του Καμαρά της Μακάμπι να απομακρύνει, η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι.

Μια φάση διαρκείας που λίγο έλειψε να χαρίσει το προβάδισμα στον Δικέφαλο με αυτογκόλ μετά το λάθος των φιλοξενούμενων.

Το αμέσως επόμενο λεπτό, η ομάδα του Ισραήλ έφτασε μία ανάσα από το γκολ, αλλά η μπάλα από το σουτ του Νταβίντα πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι του Παβλένκα.

Στο 75ο λεπτό ο Κωνσταντέλιας έπαιξε έξυπνα το πλάγιο, ο Ζίβκοβιτς έκανε τη σέντρα από αριστερά, όμως ο Ντεσπόντοφ στο δεύτερο δοκάρι δεν πρόλαβε για λίγα εκατοστά να βρει την μπάλα και να τη στείλει στα δίχτυα.

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια του αγώνα ο ΠΑΟΚ άγγιξε ξανά το γκολ. Ο Ιβάνουσετς έκανε το γύρισμα, ο Τσάλοφ το πλασέ στην κίνηση, αλλά ο Μισπάτι μπλόκαρε.

Αυτό δεν ήταν όμως, το τελευταίο χαμένο τετ α τετ του Δικεφάλου, αφού στο 90+4′ ο Μισπάτι απέκρουσε το πλασέ του Καμαρά από κοντά, με το μηδέν τελικά να παραμένει στην Τούμπα.

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (66′ Καμαρά), Τάισον (65′ Ντεσπόντοφ), Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας (86′ Ιβάνουσετς), Γιακουμάκης (72′ Τσαλόφ).

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ: Μισπάτι, Ασάντε, Σλόμο, Καμαρά, Ρεβίβο, Μπέλιτς, Πέρετς, Σισοκό (73′ Νόι), Ντάβιντα (73′ Βαρέλα), Αντράντε (90+2′ Σαχάρ), Γέχεσκελ (89′ Μάντμον).