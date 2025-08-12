Πέθανε Ιταλός αθλητής, που κατέρρευσε σε αγώνα Προσανατολισμού

Την τελευταία του πνοή άφησε στην Κίνα ο Ιταλός αθλητής προσανατολισμού Mattia Debertolis. Είχε εντοπιστεί αναίσθητος από τους διοργανωτές των Παγκόσμιων Αγώνων.

Ιταλός αθλητής προσανατολισμού, ο 29χρονος Mattia Debertolis, άφησε την τελευταία του πνοή μετά την κατάρρευσή του κατά τη διάρκεια των Παγκόσμιων Αγώνων στην Κίνα, την περασμένη εβδομάδα.

Ο Debertolis εντοπίστηκε αναίσθητος από τους διοργανωτές την περασμένη Παρασκευή, κατά τη διάρκεια αγώνα προσανατολισμού στο Τσενγκντού, και μεταφέρθηκε άμεσα σε ένα από τα κορυφαία ιατρικά ιδρύματα της χώρας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε τέσσερις ημέρες αργότερα.

«Παρά τη λήψη άμεσης και εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας, δεν τα κατάφερε» ανέφεραν οι διοργανωτές σε ανακοίνωσή τους. Ο πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Προσανατολισμού (IOF), Tom Hollowell, έκανε λόγο για «απερίγραπτη θλίψη» μπροστά σε μια τόσο τραγική απώλεια.

Η αιτία θανάτου του δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί.

Οι Παγκόσμιοι Αγώνες, που διεξάγονται κάθε τέσσερα χρόνια, αφορούν αγωνίσματα που δεν περιλαμβάνονται στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Θερμοκρασίες άνω των 43 βαθμών Κελσίου

Ο Debertolis συμμετείχε στον τελικό του αγωνίσματος μέσης απόστασης ανδρών, ο οποίος πραγματοποιήθηκε σε θερμοκρασίες άνω των 43 βαθμών, όταν κατέρρευσε. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες για να τον μεταφέρουν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το ιατρικό προσωπικό που τον περιέθαλψε, η κλινική του κατάσταση ήταν κρίσιμη. Χάρη στην παρέμβαση του Ιταλού υπουργού Αθλητισμού Andrea Abodi και την πλήρη συνεργασία της Ιταλικής Πρεσβείας και του Προξενείου στην Κίνα, κατέστη δυνατό να εξασφαλιστεί η άμεση μεταφορά της οικογένειας και να διασφαλιστεί ότι ο νεαρός αθλητής θα λάμβανε το υψηλότερο επίπεδο ιατρικής περίθαλψης, όπως κι έγινε.

Μέλος της εθνικής ομάδας της Ιταλίας, ο Debertolis είχε κατακτήσει την πέμπτη θέση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2022. Πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα, ζούσε στη Σουηδία και εκπονούσε διδακτορική διατριβή σε πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης.

Οι διοργανωτές των Παγκόσμιων Αγώνων δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν την οικογένεια του αθλητή και την κοινότητα του προσανατολισμού «με κάθε δυνατό τρόπο».

Το άθλημα του προσανατολισμού

Το άθλημα του προσανατολισμού (orienteering) είναι ένας συνδυασμός τρέξιμου και πλοήγησης με χάρτη και πυξίδα σε φυσικό περιβάλλον, συνήθως σε δάσος ή ύπαιθρο.

Πώς λειτουργεί

Ο αθλητής ξεκινά από ένα προκαθορισμένο σημείο και πρέπει να περάσει από μια σειρά σημείων ελέγχου (checkpoints) που είναι τοποθετημένα στο έδαφος.

Η διαδρομή δεν είναι σηματοδοτημένη, οπότε ο αθλητής πρέπει να αποφασίσει μόνος του ποια είναι η πιο γρήγορη ή αποτελεσματική πορεία.

Σε κάθε σημείο ελέγχου υπάρχει μια σήμανση και ένα μέσο καταγραφής (π.χ. ηλεκτρονικό chip ή διάτρηση σε κάρτα) για να αποδειχθεί η διέλευση.

Είδη

Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές:

Foot orienteering: το πιο διαδεδομένο, γίνεται τρέχοντας ή περπατώντας.

το πιο διαδεδομένο, γίνεται τρέχοντας ή περπατώντας. Ski orienteering: σε χιονισμένο περιβάλλον με σκι αντοχής.

σε χιονισμένο περιβάλλον με σκι αντοχής. Mountain bike orienteering: με ποδήλατο βουνού.

με ποδήλατο βουνού. rail orienteering: εστιασμένο στην πλοήγηση, προσβάσιμο και για άτομα με κινητικές δυσκολίες.

Στόχος

Να βρεις όλα τα σημεία ελέγχου στη σωστή σειρά και στον μικρότερο δυνατό χρόνο, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις σε πλοήγηση και λήψη αποφάσεων.