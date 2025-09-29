Πέθανε ο σκύλος του Λιούις Χάμιλτον – Η συγκινητική ανάρτησή του

Τον θάνατο του σκύλου του Ρόσκο, μετά από τη μάχη του με την πνευμονία, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης ο Λιούις Χάμιλτον.

Δεν τα κατάφερα τελικά ο σκύλος του Λιούις Χάμιλτον, ο Ρόσκο, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες βρισκόταν σε κώμα.

Ο Λιούις Χάμιλτον μοιράστηκε τα δυσάρεστα νέα με τους φίλους και τους ακολούθους του, συγκλονίζοντας με την απώλεια του αγαπημένου του σκύλου, τον οποίο αποκαλούσε «τον καλύτερό του φίλο».

Η ανακοίνωση του θλιβερού γεγονότος έγινε από τον ίδιο τον Χάμιλτον μέσω των social media, συνοδευόμενη από ένα συγκινητικό αποχαιρετιστήριο μήνυμα προς το πιστό του σύντροφο.