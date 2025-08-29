Πορτογαλία – Σερβία 69-80: Νίκη για την ομάδα του Γιόκιτς που δεν ανέβασε στροφές

Η Σερβία επικράτησε της Πορτογαλίας και προβλημάτισε με την απόδοσή της.

Η Σερβία επιβλήθηκε της Πορτογαλίας με 69-80 μένοντας μακριά από τον καλό της εαυτό, σε έναν αγώνα που στιγματίστηκε από την αποβολή με ντισκαλιφιέ του Φιλίπ Πετρούσεβ στο 4ο μόλις λεπτό της αναμέτρησης.

Όπως γράφει το Sport24, οι Σέρβοι που είχαν τον Νίκολα Γιόκιτς σε εξαιρετική κατάσταση με 23 πόντους και 10 ριμπάουντ δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα όσον αφορά τη νίκη, όμως δεν κατάφεραν να εντυπωσιάσουν με το μπάσκετ τους.

Πέρα από τον Γιόκιτς, ξανά διψήφιος ήταν ο Νίκολα Γιόβιτς που σταμάτησε στους 18 χωρίς να χάσει σουτ, ενώ ο Νίμιας Κέτα έμεινε πολύ χαμηλά σχετικά με την επίδοσή του στην πρεμιέρα, αφού από τους 23 πόντους και τα 18 ριμπάουντ που είχε κόντρα στην Τσεχία, έπεσε στους 6 πόντους και το ένα μόλις ριμπάουντ.

Οι Πορτογάλοι που ήταν αρκετά αξιόμαχοι και είχα πρώτο σκόρερ τον Ντιόγκο Μπρίτο με 22 πόντους, έπεσαν στο 1-1, με το κρίσιμο παιχνίδι για εκείνους να έρχεται την τελευταία αγωνιστική, καθώς με νίκη κόντρα στην Εσθονία θα εξασφαλίσουν πιθανότατα την πρόκρισή τους στους “16”.