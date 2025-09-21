Πού και πότε θα δείτε το ματς του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα για το IBT Κρήτης

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα στο Ηράκλειο, στο τελευταίο του φιλικό πριν από την έναρξη της σεζόν 2025/26. Πού και πότε θα δείτε το παιχνίδι.

Ολυμπιακός και Ερυθρός Αστέρας θα τεθούν αντιμέτωποι στον τελικό του International Basketball Tournament στην Κρήτη (21/9, 20:30, COSMOTE SPORT 4 και LIVE από το SPORT24).

Αυτό θα είναι και το τελευταίο φιλικό τεστ για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων της σεζόν 2025/26, δηλαδή πρίν από το Stoiximan Super Cup (26-27/9) στη Ρόδο.

Νωρίτερα (21/9, 18:00, COSMOTE SPORT 4), στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού, θα παίξουν για την τρίτη θέση του τουρνουά η Φενέρμπαχτσε με την Αρμάνι Μιλάνο.