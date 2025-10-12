Πού θα δείτε Κροατία – Γιβραλτάρ, Ολλανδία – Φινλανδία και τα υπόλοιπα ματς

Η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται την Κυριακή (12/10) με σπουδαία παιχνίδια για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 συνεχίζονται την Κυριακή (12/10), με το πρόγραμμα της ημέρας να περιλαμβάνει οκτώ σπουδαία παιχνίδια, με την Εθνική Ελλάδας να αντιμετωπίζει τη Δανία.

Από τα υπόλοιπα ξεχωρίζουν η αναμέτρηση της Ολλανδίας με τη Φινλανδία, καθώς και το Κροατία – Γιβραλτάρ. Στο άλλο ματς του ομίλου της Εθνικής η Σκωτία υποδέχεται τη Λευκορωσία.

Στην ειδική ενότητα του SPORT24 μπορείτε να δείτε όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα κάθε ημέρας, ενώ όλες οι αναμετρήσεις θα καλυφθούν ζωντανά από το Matchcenter.

Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας: