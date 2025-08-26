Πού θα δείτε τον τελικό πρόκρισης της Εθνικής βόλεϊ γυναικών στους 16 του Παγκοσμίου

Η Εθνική βόλεϊ γυναικών κοντράρεται το μεσημέρι της Τρίτης (25/8) με την αντίστοιχη της Γαλλίας, με έπαθλο για τη νικήτρια την πρόκριση στις 16 κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης. Αναλυτικά η ώρα και το κανάλι της μετάδοσης.

Ώρα μάχης και… πρόκρισης για την Εθνική βόλεϊ γυναικών, καθώς μετά από την επικράτησή της επί του Πουέρτο Ρίκο (και σε συνδυασμό με τη νίκη της Βραζιλίας επί της Γαλλίας) έχει την ιστορική ευκαιρία να κλείσει θέση στους 16 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Ταϊλάνδη.

Όπως γράφει το Sport24, απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι να βγει νικήτρια μέσα από τον τελικό πρόκρισης που θα δώσει κόντρα στην Γαλλία στο πλαίσιο του 3ου ομίλου, με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη στις 12:00 ώρα Ελλάδας και να μεταδίδεται τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2.

Υπενθυμίζεται πως στην γαλανόλευκη αρκεί ακόμη και απλή επικράτηση στο tie break, καθώς στην ισοβαθμία θα υπερτερεί της αντιπάλου της. Στην ισοβαθμία μετρούν πρώτα οι νίκες, μετά ο συντελεστής των σετ, μετά ο συντελεστής των πόντων και μετά ο μεταξύ τους αγώνας.

Θυμίζουμε πως από κάθε όμιλο προκρίνονται οι δύο πρώτες ομάδες και με δεδομένο ότι η Βραζιλία έχει εξασφαλίσει τη μία από τις δύο θέσεις, Ελλάδα και Γαλλία θα παλέψουν για την άλλη.

Η βαθμολογία του Γ’ Ομίλου

1. Βραζιλία 5 βαθμοί (2 νίκες, 0 ήττες, 6-2 σετ)

2. Γαλλία 4 βαθμοί (1 νίκη, 1 ήττα, 5-4 σετ)

3. Ελλάδα 3 βαθμοί (1 νίκες, 1 ήττα, 3-4)

4. Πουέρτο Ρίκο 0 βαθμοί (0 νίκες, 2 ήττες, 2-6 σετ)