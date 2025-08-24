Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα 1-3: Έδειξε χαρακτήρα, έκανε το καθήκον της και τώρα Γαλλία

Η Εθνική βόλεϊ γυναικών πήρε μία μεγάλη νίκη με 3-1 σετ κόντρα στο Πουέρτο Ρίκο και έκανε ένα σημαντικό βήμα για τη μάχη της πρόκρισης στις 16 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Ταϊλάνδης ενός του καθοριστικού αγώνα με τη Γαλλία (26/8).

Η Εθνική γυναικών έδωσε την Κυριακή (24/8) το σημαντικότερο παιχνίδι της φάσης των ομίλων στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ταϊλάνδης κόντρα στο Πουέρτο Ρίκο στο Chiang Mai International Exhibition & Convention Centre και το κέρδισε.

Όπως γράφει το SPORT24, η ομάδα του Απόστολου Οικονόμου έδειξε αντίδραση και επιβλήθηκε με 3-1 σετ (19-25, 13-25, 25-23, 14-25), πανηγυρίζοντας μία νίκη που της δίνει το δικαίωμα να διεκδικήσει με αξιώσεις την πρόκριση στις 16 κορυφαίες ομάδες του κόσμου.

Η Εθνική, η οποία έμεινε “ζωντανή” στη μάχη της πρόκρισης, θα δώσει την Τρίτη (26/8) το τρίτο παιχνίδι στον όμιλο αντιμετωπίζοντας τη Γαλλία στις 12:00.

Θυμίζουμε ότι, στην επόμενη φάση περνούν οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο. Εάν η Ελλάδα τερματίσει δεύτερη θα παίξει στις 16 με την πρώτη ομάδα του 6ου ομίλου (Δομινικανή Δημοκρατία, Κίνα, Μεξικό, Κολομβία).

Το πρόγραμμα του ομίλου:

Παρασκευή 22 Αυγούστου

Πουέρτο Ρίκο – Γαλλία 1-3 (22-25, 18-25, 25-21, 14-25)

Ελλάδα – Βραζιλία 0-3 (18-25, 16-25, 16-25)

Κυριακή 24 Αυγούστου

Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα 1-3 (19-25, 13-25, 25-23, 14-25)

15:30 Βραζιλία – Γαλλία

Τρίτη 26 Αυγούστου

12:00 Γαλλία – Ελλάδα (ΕΡΤ2)

15:30 Βραζιλία – Πουέρτο Ρίκο

Η βαθμολογία: