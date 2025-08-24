Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα 1-3: Έδειξε χαρακτήρα, έκανε το καθήκον της και τώρα Γαλλία

Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα 1-3: Έδειξε χαρακτήρα, έκανε το καθήκον της και τώρα ΓαλλίαΔιαβάζεται σε 2'
Η Εθνική βόλεϊ γυναικών πήρε μία μεγάλη νίκη με 3-1 σετ κόντρα στο Πουέρτο Ρίκο και έκανε ένα σημαντικό βήμα για τη μάχη της πρόκρισης στις 16 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Ταϊλάνδης ενός του καθοριστικού αγώνα με τη Γαλλία (26/8).
- 24 Αυγούστου 2025 14:05
Η Εθνική γυναικών έδωσε την Κυριακή (24/8) το σημαντικότερο παιχνίδι της φάσης των ομίλων στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ταϊλάνδης κόντρα στο Πουέρτο Ρίκο στο Chiang Mai International Exhibition & Convention Centre και το κέρδισε.
Όπως γράφει το SPORT24, η ομάδα του Απόστολου Οικονόμου έδειξε αντίδραση και επιβλήθηκε με 3-1 σετ (19-25, 13-25, 25-23, 14-25), πανηγυρίζοντας μία νίκη που της δίνει το δικαίωμα να διεκδικήσει με αξιώσεις την πρόκριση στις 16 κορυφαίες ομάδες του κόσμου.
Η Εθνική, η οποία έμεινε “ζωντανή” στη μάχη της πρόκρισης, θα δώσει την Τρίτη (26/8) το τρίτο παιχνίδι στον όμιλο αντιμετωπίζοντας τη Γαλλία στις 12:00.
Θυμίζουμε ότι, στην επόμενη φάση περνούν οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο. Εάν η Ελλάδα τερματίσει δεύτερη θα παίξει στις 16 με την πρώτη ομάδα του 6ου ομίλου (Δομινικανή Δημοκρατία, Κίνα, Μεξικό, Κολομβία).
Το πρόγραμμα του ομίλου:
Παρασκευή 22 Αυγούστου
Πουέρτο Ρίκο – Γαλλία 1-3 (22-25, 18-25, 25-21, 14-25)
Ελλάδα – Βραζιλία 0-3 (18-25, 16-25, 16-25)
Κυριακή 24 Αυγούστου
Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα 1-3 (19-25, 13-25, 25-23, 14-25)
15:30 Βραζιλία – Γαλλία
Τρίτη 26 Αυγούστου
12:00 Γαλλία – Ελλάδα (ΕΡΤ2)
15:30 Βραζιλία – Πουέρτο Ρίκο
Η βαθμολογία:
- Βραζιλία 3β. (1 νίκη, 0 ήττες, 3-0 σετ, 75-50 πόντοι)
- Γαλλία 3β. (1 νίκη, 0 ήττες, 3-1 σετ, 96-79 πόντοι)
- Ελλάδα 3β. (1 νίκη, 1 ήττα, 0-3 σετ, 1-3 σετ, 148-146 πόντοι)
- Πουέρτο Ρίκο 0β. (0 νίκες, 2 ήττες, 1-3 σετ, 1-3 σετ, 150-194 πόντοι)