Προκριματικά Μουντιάλ: Η ενδεκάδα της Εθνικής για το παιχνίδι με τη Λευκορωσία

Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας με τη Λευκορωσία στο “Γ. Καραϊσκάκης” για την 1η αγωνιστική των European Qualifiers.

Η Εθνική Ελλάδας ξεκινά την προσπάθειά της στα European Qualifiers υποδεχόμενη τη Λευκορωσία στο “Γ. Καραϊσκάκης” (05/09, 21:45, ALPHA, LIVE MATCHCENTER SPORT24) για την 1η αγωνιστική του 3ου Ομίλου.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη του αγώνα, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε γνωστή την ενδεκάδα της γαλανόλευκης για την πρεμιέρα της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αναλυτικά η ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας: Τζολάκης, Tσιμίκας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Βαγιαννίδης, Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Μπακασέτας, Τζόλης, Καρέτσας, Παυλίδης.

Αναπληρωματικοί: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Κυριακόπουλος, Μασούρας, Ιωαννίδης, Πέλκας, Ρότα, Χατζηδιάκος, Κωνσταντέλιας, Μάνταλος, Μουζακίτης, Σιώπης.