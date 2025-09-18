Πτώση μιας θέσης της Εθνικής στο FIFA Ranking μετά τα ματς του Σεπτεμβρίου

Η FIFA δημοσίευσε τα νέα rankings μετά το διάλειμμα του Σεπτεμβρίου με την Εθνική να υποχωρεί μια θέση και να είναι πλέον 40η.

Η FIFA ανακοίνωσε τα νέα rankings μετά το διάλειμμα του Σεπτεμβρίου, με την Εθνική Ελλάδας να καταγράφει πτώση στη βαθμολογία της. Η ήττα από τη Δανία και η νίκη επί της Λευκορωσίας επηρέασαν τον συντελεστή, και η γαλανόλευκη βρίσκεται τώρα στην 40ή θέση με 1.494,72 βαθμούς.

Όπως γράφει το SPORT24, η Τσεχία προσπέρασε την Εθνική μας και βρίσκεται στην 39η θέση, ενώ η Ουγγαρία ακολουθεί στην 41η. Στην κορυφή της κατάταξης παραμένει η Ισπανία, με τη Γαλλία να ανεβαίνει στη 2η θέση.