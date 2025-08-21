Ριέκα – ΠΑΟΚ: Πού θα δείτε το παιχνίδι του Δικεφάλου στην Κροατία για τα playoffs του Europa League

Ριέκα και ΠΑΟΚ κοντράρονται στην Κροατία στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στα playoffs του Europa League. Δείτε ποιο κανάλι θα καλύψει τηλεοπτικά τον αγώνα.

Πρώτη μάχη και για τον ΠΑΟΚ στα playoffs του Europa League απόψε (21/8).

Ο Δικεφάλος αντιμετωπίζει τη Ριέκα στην Κροατία για το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι, στη διεκδίκηση μιας θέσης στη League Phase της διοργάνωσης. Η έναρξη του αγώνα είναι προγραμματισμένη για τις 21:45, η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το OPEN TV. Πλήρης κάλυψη και από το SPORT24, μέσω του Match Center.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης συμπεριλήφθηκε στην αποστολή των ασπρόμαυρων ως νέο πρόσωπο, όπως και ο Κίριλ Ντεσπότοφ που ξεπέρασε τον τραυματισμό του.