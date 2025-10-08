Σερβία: Δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Σφαιρόπουλος θα αποτελέσει παρελθόν από τον Ερυθρό Αστέρα

Το άσχημο ξεκίνημα του Ερυθρού Αστέρα φαίνεται ότι θα αποτελέσει αιτία διαζυγίου ανάμεσα στην ομάδα του Βελιγραδίου και τον Γιάννη Σφαιρόπουλο.

Ο Ερυθρός Αστέρας έχει ξεκινήσει τη φετινή σεζόν με τρεις ήττες σε EuroLeague και ABA League και αυτός που “θα πληρώσει το μάρμαρο” θα είναι σύμφωνα με δημοσίευμα της Mozzart Sport ο Γιάννης Σφαιρόπουλος.

Σύμφωνα με τους Σέρβους της Mozzart Sport που επικαλείται το SPORT24, ο Γιάννης Σφαιρόπουλος πιθανότατα θα κάτσει στον πάγκο της ομάδας για τελευταία φορά κόντρα στην Φενέρμπαχτσε και ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα θα αποχωρήσει από το σύλλογο.

Η ήττα από την Ζαντάρ στην πρεμιέρα της ABA League έφερε αποδοκιμασίες για τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος αγωνίζεται με πάρα πολλές απουσίες.

Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος μετά από την ήττα από τους Κροάτες ανέφερε σχετικά: “Έχουμε πρόβλημα με τους τραυματισμούς, αυτό είναι πραγματικότητα, όχι δικαιολογία. Οκτώ παίκτες είναι εκτός. Τραυματισμοί, η τιμωρία του Κάλινιτς, ο Μοτιεγιούνας, ο Κόντι έπαιξε με πυρετό, ο Μονέκε δεν προπονήθηκε μέχρι σήμερα το πρωί επειδή έχει μυϊκό σπασμό. Όλες αυτές οι καταστάσεις μας ασκούν ακόμη μεγαλύτερη πίεση”.

Η κατάσταση με τους τραυματισμούς ωστόσο δεν φαίνεται να αρκεί για τους ιθύνοντες της ομάδας, οι οποίοι μετά το αρνητικό κλείσιμο της περασμένης σεζόν, φαίνεται ότι κατευθύνονται σε διαφορετικές λύσεις για τον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, “ο Ερυθρός Αστέρας έχει αποφασίσει να μην ανακοινώσει την αντικατάσταση του Γιάννη Σφαιροπούλου, μέχρι να βρεθεί ο νέος επικεφαλής του προπονητικού επιτελείου.

Μέχρι στιγμής, οι δύο προπονητές που έχουν αναφερθεί περισσότερο είναι ο Ντέγιαν Ραντόνιτς και ο Σάσα Ομπράντοβιτς. Και οι δύο είναι επί του παρόντος ελεύθεροι, και οι απόψεις διίστανται ως προς το ποιος θα πρέπει να αναλάβει αυτό το δύσκολο έργο”.