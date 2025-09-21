Συνελήφθη μπασκετμπολίστας που αρνήθηκε να ελεγχθεί σε αλκοτέστ

Γκαμπονέζος μπασκετμπολίστας συνελήφθη στις 4:20 της Κυριακής καθώς αρνήθηκε να ελεγχθεί σε αλκοτέστ.

Μπλεξίματα είχε τα ξημερώματα της Κυριακής (21/9 στις 4:20) μπασκετμπολίστας καθώς αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο για αλκοτέστ στην Λεωφόρο Κηφισίας και συνελήφθη.

Όπως αναφέρει το SPORT24, ο γεννημένος το 1996 αθλητής από την Γκαμπόν μετά την άρνησή του να ελεγχθεί, συνελήφθη από αστυνομικούς της ασφάλειας της τροχαίας.

Την Δευτέρα ο Γκαμπονέζος αθλητής θα διαβεί την πόρτα του εισαγγελέα, καθώς έχει ενεργοποιηθεί η αυτόφωρη διαδικασία.