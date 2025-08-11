Σκηνές χάους σε αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος πόλο γυναικών Κ20: Διεκόπη προσωρινά λόγω πυροβολισμών

Αδιανόητες καταστάσεις σε αγώνα πόλο του παγκοσμίου πρωταθλήματος πόλο γυναικών Κ20, καθώς την ώρα του αγώνα μεταξύ Καναδά και Κίνας, ακούστηκαν πυροβολισμοί με αποτέλεσμα οι κολυμβήτριες να καλυφθούν προσωρινά.

Μια τρομακτική κατάσταση συνάντησαν μπροστά τους οι κολυμβήτριες των εθνικών Κ20 πόλο γυνιακών μεταξύ Κίνας και Καναδά.

Την ώρα που διεξαγόταν ο αγώνας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 στη Βραζιλία, ακούστηκαν πυροβολισμοί σε δύο χρόνους.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το SPORT24, οι αθλήτριες αρχικά δεν κατάλαβαν τι συνέβαινε και χρειάστηκε να γίνουν νοήματα από τους διαιτητές να βγουν εκτός πισίνας για να καλυφθούν και να προστατευτούν.

Μόλις ηρέμησε η κατάσταση ο αγώνας συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε κανονικά.