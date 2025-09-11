Σλούκας για ματς με Τουρκία: “Η μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας μου”

Ο Κώστας Σλούκας μίλησε μετά την προπόνηση της Εθνικής Ελλάδας, αναφέρθηκε στη σημαντικότητα του ημιτελικού και αποθέωσε για ακόμη μια φορά τον Εργκίν Αταμάν.

Η Εθνικής Ελλάδας συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει του μεγάλου ημιτελικού κόντρα στην Τουρκία και ο Κώστας Σλούκας είναι έτοιμος για ένα παιχνίδι που περίμενε σε όλη του την καριέρα. Για πρώτη φορά θα παίξει ημιτελικό EuroBasket με την Εθνική Ανδρών και κόντρα στον “καλύτερο προπονητή βάσει τίτλων”, όπως χαρακτήρισε τον Εργκίν Αταμάν, θέλει να προκριθεί στον μεγάλο τελικό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το SPORT24, ο Κώστας Σλούκας μίλησε για τις προκλήσεις του αγώνα και αναφέρθηκε συγκεκριμένα:

Στον στόχο της Εθνικής και το προσωπικό κίνητρο: “Δεν κοιτάω τα προηγούμενα παιχνίδια και τη διάκριση. Κοιτάω το παιχνίδι που είναι πολύ μεγάλο για όλους εμάς, για το έθνος. Νιώθω λίγο άπειρος σε τέτοια παιχνίδια. Είναι η πρώτη φορά που παίζω τετράδα με την Εθνική. Θα προσπαθήσω να είμαι συγκεντρωμένος. Δεν μπορούμε να κρύψουμε τα λόγια μας, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι”.

Στο γεγονός πως έχει πολλά μεγάλα παιχνίδια στην πλάτη του: “Για εμάς είναι το ίδιο πνευματικά. Αν χάναμε στον προηγούμενο χιαστί, όπως γνωρίζετε θα πηγαίναμε σπίτι μας. Και συνήθως εκεί σταματούσαμε. Κάναμε ένα βήμα παραπάνω φέτος, τρώγοντας όμως έρχεται η όρεξη. Είναι μεγάλη πρόκληση το αυριανό παιχνίδι για εμάς.. Απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, πολύ ταλαντούχα, αλλά με χτυπητές αδυναμίες“.

Στη δήλωση του Αταμάν για εκείνον: “Είναι πολύ μεγάλος προπονητής. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Είναι καταξιωμένος. Για μένα τα τελευταία 10 χρόνια είναι ο καλύτερος προπονητής βάσει τίτλων. Έχει φτιάξει ένα πολύ καλό σύνολο με πολύ ταλαντούχους παίκτες. Η επιρροή του στο παιχνίδι είναι πόλη μεγάλη. Εμείς οφείλουμε να είμαστε συγκεντρωμένοι για 40 λεπτά κι ελπίζουμε να έχουμε την τύχη με το μέρος μας”.

Στο ματς με την Τουρκία και στο τι σημαίνει για εκείνον: “Έχω την μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας μου μπροστά μου. Δούλεψα αρκετά το καλοκαίρι, δεν ξεκουράστηκα σχεδόν καθόλου με την οικογένειά μου. Γιατί πραγματικά πίστευα σε μια πολύ καλή πορεία με αυτή την ομάδα.

Το γεγονός πως ο Βασίλης είναι στο τιμόνι δίνει μια σιγουριά και μια έξτρα εμπιστοσύνη, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τους προηγούμενους προπονητές. Νομίζω ότι πνευματικά είμαστε όλοι έτοιμη γιατί νομίζω οι σφαλιάρες στα προηγούμενα έχουμε μείνει τυπωμένες στο μυαλό μας και υπάρχει προσμονή για το αυριανό παιχνίδι, που θα είναι το μεγαλύτερο στην καριέρα μου”.

Στο γεγονός ότι ξέρει τον τρόπο τακτικής του Εργκίν Αταμάν: “Θα είμαι τελείως ευθύς. Δεν πιστεύω σε τακτικές σε τέτοια παιχνίδια. Ό,τι κι αν πούμε στο βίντεο ή να προετοιμαστούμε είναι ποιος το θέλει πιο πολύ. Όπως έχω πει και παλιότερα δεν είναι η αρχή, αλλά ποιος θα πάρει το υπόλοιπο παιχνίδι, τις 50-50 μπάλες, να ελέγξουμε τα ριμπάουντ, οι επιλογές μας να είναι καλές, να μην δεχτούμε εύκολα καλάθια.

Και ποιος το θέλει πιο πολύ. Αυτά είναι που κρίνουν και ποιος το θέλει πιο πολύ. Σε τέτοια παιχνίδια αυτά είναι τα σημαντικά και όχι τόσο τα τακτικά. Ναι μεν τα τακτικά δίνουν μια βάση, αλλά η καρδιά η διάθεση και η αυτοπεποίθηση είναι τα κλειδιά σε αυτά τα παιχνίδια“.