Σλούκας: Το πρόβλημα στον άσο το δημιουργείτε εσείς, ο κόουτς Σπανούλης βγάζει λαγούς από το καπέλο του

Συνέπεια, πίστη και προπόνηση είναι τα σημαντικότερα στοιχεία για την Εθνική ομάδα όπως δήλωσε ο Κώστας Σλούκας, που τόνισε ότι δεν υπάρχει σημαντικό πρόβλημα στη θέση του άσου για τη “γαλανόλευκη”.

Ο Κώστας Σλούκας μίλησε πριν από την αναχώρηση της Εθνικής ομάδας με προορισμό την Κύπρο για το EuroBasket 2025, με τον διεθνή γκαρντ να δηλώνει ότι το σημαντικότερο στοιχείο για την Ελλάδα είναι η συνέπεια και η πίστη.

Όπως γράφει το Sport24, ο Σλούκας σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι δεν υπάρχει σημαντικό πρόβλημα στη θέση του άσου, καθώς μπορεί να κατεβάζει την μπάλα και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, λέγοντας ότι ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης, βγάζει λαγούς από το καπέλο του. Ο έμπειρος περιφερειακός τόνισε ότι θέλει όλους τους Έλληνες ενωμένος και δήλωσε αισιόδοξος για κάτι πολύ όμορφο.

Οι δηλώσεις του Κώστα Σλούκα: “Έχουμε κάτω το κεφάλι, γενικότερα υπάρχει μια αισιοδοξία, συγκρατημένη φυσικά. Θέλουμε όλους τους Έλληνες μαζί, να καταφέρουμε κάτι όμορφο με θετική σκέψη.

Φυσικά σε παιχνίδια νοκ-άουτ παίζει ρόλο και η τύχη, αλλά νομίζω ότι έχουμε την ικανότητα να φέρουμε τις συνθήκες για να μας ευνοήσει η τύχη. Είμαστε πολύ μακριά για να συζητάμε για τα νοκ-άουτ παιχνίδια, το πρώτο ματς για εμάς είναι το πιο βασικό, με την Ιταλία, η οποία επίσης είναι πολύ δυνατή”.

Για το αν η πρώτη θέση του ομίλου είναι “must”: “Όχι, δεν υπάρχει must. Φυσικά θέλουμε να βγούμε πρώτοι ή δεύτεροι στην πρώτη φάση της διοργάνωσης. Αυτό είναι που είναι must είναι να παίζουμε με χαρακτήρα και να γινόμαστε καλύτεροι”.

Για το αν αισθάνεται μεγαλύτερο “πρέπει” για το γεγονός ότι αυτή η γενιά της ομάδας δεν έχει πάρει μετάλλιο: “Το ‘πρέπει’ το έχω πάντα όταν αγωνίζομαι με την Εθνική ομάδα, όπως όλα τα παιδιά. Δεν κοιτάω αν είναι τελευταίο μου ή αν είναι τα τελευταία παιχνίδια αυτής της γενιάς. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να καταθέσουμε την ψυχή μας, όπως κάνουμε σε κάθε τουρνουά και έχουμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία για να πετύχουμε κάτι όμορφο”.

Για το αν υπάρχει πρόβλημα στον άσο: “Δεν έχουμε τόσο θέμα, όσο το συζητάτε εσείς. Έχουμε ποιοτικά παιδιά, όπως ο Βασίλης Τολιόπουλος που τα τελευταία χρόνια έχει δείξει πολύ μεγάλη πρόοδο και είναι πολύ ταλαντούχος, ο Κατσίβελης, που με την εμπειρία του μπορεί να βοηθήσει σε καίρια σημεία. Από εκεί και πέρα, όπως έχετε δει, ο κόουτς βγάζει λαγούς από το καπέλο του, μπορεί να κατεβάσει την μπάλα και ο Γιάννης, είναι πολύ εύκολο να κατεβάζει ο Γιάννης την μπάλα. Το πρόβλημα το δημιουργείτε εσείς, δεν νομίζω ότι υπάρχει σημαντικό πρόβλημα στον άσο. Το σημαντικό για εμάς είναι να φανούμε ανταγωνιστικοί και να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες που έχουμε στο τουρνουά.

Προπόνηση, κάτω το κεφάλι και πίστη. Το πιο σημαντικό είναι η συνέπεια. Το consistency. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα”.