Στο νοσοκομείο έπειτα από ατύχημα με μοτοσικλέτα ο Ντάνιελ Ρικιάρντο

Ο πρώην οδηγός της Formula 1 Ντάνιελ Ρικιάρντο μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αυστραλίας έπειτα από ατύχημα με μοτοσικλέτα.

Ο Ντάνιελ Ρικιάρντο, νικητής σε 8 GP της Formula 1 με τις Red Bull και McLaren, φέρεται -σύμφωνα με δημοσίευμα του PlanetF1- να οδηγούσε μια enduro μοτοσικλέτα σε εκτος δρόμου διαδρομή μέσα στην περασμένη εβδομάδα, όταν έπεσε από τη σέλα. Η πτώση προκάλεσε τραυματισμό στην κλείδα του.

Συγκεκριμένα, όπως γράφει το SPORT24, ο Αυστραλός πιστεύεται ότι διέσχιζε με τη μοτοσικλέτα του το Ντέιντρι, το αρχαιότερο τροπικό δάσος του πλανήτη, όταν συνέβη η πτώση του.

Το πλησιέστερο νοσοκομείο, του Mossman, βρισκόταν περίπου 50 χιλιόμετρα μακριά – αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ρικιάρντο έφτασε εκεί σε καλή κατάσταση και ευδιάθετος.

Ο Ντάνι αγωνίστηκε για τελευταία φορά στη F1 πριν από ένα χρόνο -στο GP Σιγκαπούρης του 2024- κι έκτοτε παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, παρά τη δημοτικότητά του.