Τα χρήματα που έχει εξασφαλίσει ήδη η ΑΕΚ από το Conference League

Η ΑΕΚ θα προσθέσει κάποια σημαντικά ποσά στους τραπεζικούς της λογαριασμούς από τη συμμετοχή της στη League Phase του Conference League.

Ο πρώτος στόχος για την ΑΕΚ επετεύχθη, καθώς εξασφάλισε τη θέση της στη League Phase του Conference League. Ο πρώτος σταθμός του ευρωπαϊκού της ταξιδιού είναι η αναμέτρηση με την Τσέλιε από τη Σλοβενία.

Η συμμετοχή της στην διοργάνωση της εξασφαλίζει ήδη κάποια χρήματα για τα ταμεία της, με τις πιθανές απολαβές να αυξάνονται ανάλογα με την πορεία της στην Ευρώπη φέτος.

Πριν όμως επικεντρωθούμε στο μέλλον, αξίζει να ρίξουμε μια ματιά στα όσα έχει ήδη καταφέρει η Ένωση. Το ranking της θα της εξασφαλίσει τα οφέλη από τα αποτελέσματα που θα φέρει στην Ευρώπη, αλλά ήδη έχει προσθέσει σημαντικά έσοδα στα ταμεία της.

Τα χρήματα που εξασφαλίζει από τη συμμετοχή στη League Phase του Conference League

Όπως γράφει το SPORT24, με την εξασφάλιση της θέσης τους στη League Phase, οι “κιτρινόμαυροι” έβαλαν στα ταμεία τους μίνιμουμ 3.170.000 ευρώ. Ακόμη, στην πορεία της στα προκριματικά η ΑΕΚ έβαλε στα ταμεία της 525 χιλιάδες ευρώ.

Στο Conference League κάθε ομάδα λαμβάνει 400.000 ευρώ για κάθε νίκη και 133.000 ευρώ για κάθε ισοπαλία. Φυσικά στη League Phase κάθε ομάδα λαμβάνει και μπόνους με βάση την τελική της κατάταξη. Οι ομάδες ανάλογα τη θέση που θα καταλάβουν θα λάβουν μετοχές των 28 χιλιάδων ευρώ (ως μπόνους).

Ο τελευταίος της League Phase θα λάβει μια τέτοια μετοχή, ενώ ο πρώτος 36 μετοχές (άρα περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ).

Αναλυτικά τα πόσα που διεκδικεί η ΑΕΚ αν συνεχίσει μετά τη League Phase

Πρόκριση στα playoffs: 200.000 ευρώ ανά ομάδα

Οι ομάδες που τερματίζουν στις θέσεις 9-16: 200.000 ευρώ

Πρόκριση στη φάση των 16: 800.000 ευρώ ανά ομάδα

Οι ομάδες που τερματίζουν στις θέσεις 1-8: 400.000 ευρώ

Πρόκριση στα προημιτελικά: 1.300.000 ευρώ ανά ομάδα

Πρόκριση στα ημιτελικά: 2.500.000 ευρώ ανά ομάδα

Πρόκριση στον τελικό: 4.000.000 ευρώ ανά ομάδα

Ο νικητής θα λάβει επιπλέον 3.000.000 ευρώ

Τα χρήματα που κέρδισε από το value pillar

Πάμε τώρα στα χρήματα που θα λάβει από το value pillar ή πυλώνα αξίας που έχει κάθε ομάδα. Τα χρήματα δηλαδή που προκύπτουν από το market pool, το πενταετές και το δεκαετές ranking των ομάδων.

Αυτά υπολογίζονται ως εξής: ένα “ευρωπαϊκό μέρος” που είναι το 73% του ποσοστού και ένα “μη ευρωπαϊκό μέρος” που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 27%.

Στο ευρωπαϊκό μέρος συνυπολογίζεται το market pool, τα χρήματα δηλαδή που λαμβάνονται από την πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και το πενταετές ranking.

Ο υπολογισμός του ευρωπαϊκού μέρους καθορίζεται από τον μέσο όρο των βαθμών κατάταξης που συγκεντρώνει κάθε σύλλογος στις δύο κατηγορίες (market pool και πενταετές ranking. Όσο χαμηλότεροι είναι οι βαθμοί, τόσο υψηλότερη είναι η κατάταξη στο ευρωπαϊκό μέρος.

Εν προκειμένω, η Ένωση είναι στη 12η θέση στο market pool, ενώ στο πενταετές ranking καταλαμβάνει την 22η θέση. Με τον μέσο όρο καταλαμβάνει τη 16η θέση μεταξύ των ομάδων του Conference League στο ευρωπαϊκό μέρος. Άρα λαμβάνει 21 μετοχές των 66.000 ευρώ, ένα ποσό που φτάνει το 1.323.000 ευρώ.

Στο μη ευρωπαϊκό μέρος που είναι το δεκαετές ranking, η κάθε ομάδα λαμβάνει μια μετοχή των 23.000 ευρώ ανάλογα με τη θέση που καταλαμβάνει στο 10ετές ranking. Η Ένωση είναι 13η σε αυτό το ranking και λαμβάνει 24 μετοχές των 23 χιλιάδων ευρώ, άρα το ποσό που λαμβάνει από εδώ είναι 552.000 ευρώ.

Έτσι το συνολικό ποσό που λαμβάνει η ΑΕΚ (αν αθροίσουμε και τις 28.000 ευρώ που θα λάβει ο τελευταίος της League Phase) είναι 5.598.000 ευρώ.

Το ποσό αυτό φυσικά μπορεί να ανέβει ανάλογα με τις επιδόσεις των κιτρινόμαυρων στη League Phase του Conference League.