Ταουσιάνης για τον θρίαμβο επί της Γερμανίας: “Αγωνιστήκαμε με σθένος και με ομοψυχία”

Απόλυτα ικανοποιημένος από την εμφάνιση των ποδοσφαιριστών του η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί της Γερμανίας στα προκριματικά του Euro 2027, εμφανίστηκε με δηλώσεις του ο τεχνικός της Εθνικής Ελπίδων, Γιάννης Ταουσιάνης.

Η Εθνική Ελπίδων πραγματοποίησε μία συγκλονιστική εκτός έδρας εμφάνιση κόντρα στην Γερμανία και επικράτησε με 3-2, για να πετύχει τη δεύτερη σερί νίκη της στα προκριματικά του Euro 2027 και να σκαρφαλώσει στην κορυφή του 6ου ομίλου, με το αποτέλεσμα αυτό να σκορπάει πολλά χαμόγελα στο γαλανόλευκο στρατόπεδο.

Όπως γράφει το Sport24, μεταξύ των ανθρώπων που χάρηκε αφάνταστα για την επιτυχία ήταν ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Γιάννης Ταουσιάνης, ο οποίος με δηλώσεις του οι οποίες φιλοξενούνται το Σάββατο (11/10) στην ιστοσελίδα της ΕΠΟ, έκανε λόγο για σθένος και ομοψυχία απέναντι σε δύσκολες πνευματικά καταστάσεις.

“Αρχικά οφείλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μας για αυτή τη μεγάλη νίκη. Ανταποκρίθηκαν με σπουδαίο τρόπο στις απαιτήσεις που είχε αυτό το δύσκολο παιχνίδι.

Είχαμε ένα πολύ καλό διάστημα στο πρώτο ημίχρονο όπου μέσα από τον τρόπο παιχνιδιού μας και το πλάνο στο οποίο είχαμε προετοιμαστεί καταφέραμε να προηγηθούμε με δύο γκολ απέναντι σε ένα πολύ ισχυρό αντίπαλο.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Γερμανία μάς πίεσε, μάς ισοφάρισε και υπήρχαν διαστήματα που υποφέραμε, αλλά υποφέραμε όλοι μαζί. Αγωνιστήκαμε με σθένος και με ομοψυχία, απέναντι σε δύσκολες πνευματικά καταστάσεις και μέσα από αυτή τη διαδικασία σε μια από τις στιγμές που είχαμε και εμείς στο δεύτερο ημίχρονο πετύχαμε το νικητήριο γκολ.

Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε ευχαριστημένοι, αφενός γιατί δείξαμε ότι απέναντι και σε τόσο ισχυρούς αντιπάλους μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί με δημιουργικό και συνδυαστικό παιχνίδι και αφετέρου για το ότι όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά ξεπερνάμε τα όρια μας σε ψυχική και πνευματική κατάθεση, ώστε να φύγουμε με αποτέλεσμα από το γήπεδο.

Το πρώτο βήμα της αποστολής μας στέφθηκε με επιτυχία, έχουμε το δεύτερο βήμα σε τρεις μέρες στη Λετονία όπου έχουμε χρέος να αγωνιστούμε με την ίδια αποφασιστικότητα για την νίκη”, δήλωσε αναλυτικά.