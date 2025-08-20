Τεντόγλου: Η βροχή χάλασε τον αγώνα του Μίλτου στην Λωζάνη

Η καταρρακτώδης βροχή στην Λωζάνη επηρέασε σε τεράστιο βαθμό το αγώνισμα του μήκους, με τον Μίλτο Τεντόγλου να κάνει ουσιαστικά μόνο μία προσπάθεια θέλοντας να αποφύγει κάποιον τραυματισμό και να περιορίζεται στην 7η θέση.

Η βροχή έκοψε τη φόρα του Μίλτου Τεντόγλου.

Όπως γράφει το Sport24, o Έλληνας πρωταθλητής φιλοδοξούσε να κάνει μία καλή εμφάνιση στην Λωζάνη στο πλαίσιο του Diamond League όμως οι καιρικές συνθήκες ήταν απελπιστικά άσχημες, με αποτέλεσμα να αφήσει τις περισσότερες προσπάθειές του και να περιοριστεί στην 7η θέση, σε σύνολο εννέα αθλητών.

Ο Τεντόγλου άφησε την πρώτη προσπάθεια λόγω της πολύ δυνατής βροχής και στην δεύτερη προσπάθειά του είχε άλμα στα 7,52 μέτρα, για να κάνει 6,77 μέτρα στο τρίτο άλμα και κάπου εκεί να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για το πρόωρο φινάλε του αγωνίσματος.

Με το νερό που έπεφτε ασταμάτητα να έχει μετατρέψει σε λίμνη τη βάση της βαλβίδας, ο ένας μετά τον άλλο οι αθλητές άφηναν τις προσπάθειές τους, με τον Τεντόγλου να μην κάνει κάποια άλλη προσπάθεια στη συνέχεια, θέλοντας να προφυλάξει τον εαυτό του από ενδεχόμενο τραυματισμό ενόψει και της συμμετοχής του στο επικείμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Τόκιο (13-21 Σεπτεμβρίου).

Σημειώνεται πως τη νίκη πήρε ο Ουζμπέκος Νικίτα Ανβάροφ που πήδηξε στα 7,84 μέτρα στην πρώτη του προσπάθεια, με τον Ελβετό Εχάμερ να παίρνει τη 2η θέση με άλμα στα 7,72 μέτρα και τον Τζαμαϊκανό Γκέιλ να έχει άλμα στα 7,71 μέτρα.