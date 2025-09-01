Tεντόγλου, Καραλής, Τζένγκο και άλλοι 16 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου στο Τόκιο

H Ελλάδα θα λάβει μέρος στην κορυφαία διοργάνωση της χρονιάς με 19 αθλητές και αθλήτριες, καθώς από τις αποσύρσεις της τελευταίας στιγμής ευνοήθηκε ο Δημήτρης Παυλίδης.

Ο πρωταθλητής της δισκοβολίας ήταν πρώτος επιλαχών, αλλά κέρδισε την τελευταία στιγμή το εισιτήριο και θα λάβει μέρος στο πρώτο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της καριέρας του. Νωρίτερα στη σεζόν ήταν 5ος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23.

Τα νέα ήταν ευχάριστα και για την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, καθώς απέκτησε το δικαίωμα να αγωνιστεί, μετά τα 200 και στα 100 μέτρα, αν και την τελευταία μέρα επίτευξης των ορίων ήταν οχτώ θέσεις πάνω από την 48η.

Ο Αντώνης Μέρλος, αν και ήταν πολύ κοντά στην πρόκριση, καθώς ήταν 38ος έχοντας τους ίδιους βαθμούς με τον 36ο που θα έπαιρνε το τελευταίο εισιτήριο, δεν στάθηκε τυχερός και το όνομά του δεν περιλαμβάνεται στην τελική λίστα.

Αναλυτικά η ελληνική ομάδα: