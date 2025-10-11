Το VIDEO της Εθνικής από την Κοπεγχάγη: “Νέα πόλη, ίδιο όνειρο”

Η Εθνική βρίσκεται στην Κοπεγχάγη και μία ημέρα πριν από τον κρίσιμο αγώνα με τη Δανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, δημοσίευσε ένα VIDEO από την πρωτεύουσα και το όνειρο της “γαλανόλευκης”.

Η αποστολή της Εθνικής έφτασε το βράδυ της Παρασκευής (10/10) στην Κοπεγχάγη, εκεί όπου την Κυριακή (12/10, 21:45) θα τα παίξει όλα για όλα απέναντι στη Δανία για την 4η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ 2026.

Όπως αναφέρει το Sport24.gr η “γαλανόλευκη” λίγες ώρες πριν από τον καθοριστικό αγώνα, περιπλανήθηκε στους δρόμους της πρωτεύουσας της Δανίας και δημοσίευσε στα social media ένα VIDEO γράφοντας: “Νέα πόλη, ίδιο όνειρο”.