Το χάλκινο διεκδικεί ο Κολιτσόπουλος στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Πάλης U20 της Βουλγαρίας

Το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Πάλης U20 που διεξάγεται στην Βουλγαρία, θα διεκδικήσει ο Αρίωνας Κολιτσόπουλος.

Ο History maker είχε εξαιρετική παρουσία κι έφτασε έως τον ημιτελικό! Στο εναρκτήριο παιχνίδι νίκησε 3-1 τον Ιρανό Μοχαμαντιαν. Επόμενος αντίπαλος ο Αμερικανός Αντάμς. Με μεγάλη εμφάνιση επικρατησε με 4-1 και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά.

Εκεί αντιμετώπισε τον Ούγγρο Βεγκ. Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 5-1, ο Κολιτσόπουλος με καρδιά πρωταθλητή έκανε μία επική ανατροπή, νίκησε 7-5 και προκρίθηκε στα ημιτελικά.

Απέναντι στον Αρμένιο Τερτεριάν το παιχνίδι ήταν άκρως ισορροπημένο και κρίθηκε στις δύο παρατηρήσεις. Δυστυχώς ο Κολιτσόπουλος δέχθηκε πρώτος παρατήρηση και το τελικό 1-1 βρήκε τον Τερτεριάν να παίρνει την νίκη.

To βράδυ του Σαββάτου ο Κολιτσόπουλος έχει εκ νέου ραντεβού με την Ιστορία και θα παλέψει για το χάλκινο μετάλλιο στα 72κ. ελληνορωμαϊκής