Τουρνουά Ακρόπολις: Πού θα δείτε το τζάμπολ στο ΟΑΚΑ με τον αγώνα Ελλάδα – Λετονία

Πού θα δείτε τον αγώνα Ελλάδα – Λετονία, στην πρώτη ημέρα του τουρνουά Ακρόπολις.

Τζάμπολ στο τουρνουά Ακρόπολις με ένα δυνατό τεστ για την Εθνική Ανδρών με αντίπαλο τη Λετονία στο ΟΑΚΑ (20/8, 20:00, ΕΡΤ News, Match Center από το SPORT24).

Η προετοιμασία της γαλανόλευκης μπαίνει στην τελική ευθεία ενόψει EuroBasket 2025, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις και την ελληνική ομάδα να είναι πλήρης.

Οι 16 παίκτες που συνεχίζουν με την Εθνική είναι οι: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκουνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντουροβ, Όμηρος Νετζήπογλου και Νάσος Μπαζίνας.

Οι 16 της Λετονίας: Ρόντιονς Κούρουκς, Μάρεκς Μέγερις, Κρίσταπς Πορζίνγκις, Ντάβις Μπέρτανς, Ντάιρις Μπέρτανς, Ρόλαντς Σμιτς, Κλαβς Τσάβαρς, Ρίχαρντς Λόμαζ, Αντρέις Γκραζούλις, Μάρτσις Στάινμπεργκς, Τομς Σκούγια, Κρίσταπς Κιλπς, Κάρλις Σίλινς, Άρτουρς Κούρουκς, Άρτουρς Ζάγκαρς, Κρίστερς Ζόρικς.