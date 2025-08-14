Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ 0-1: Το γκολ του Καμαρά στο 115′ τον έστειλε στα playoffs του Europa League

Με ήρωα τον Μαντί Καμαρά, που σκόραρε με απίθανο σουτ εκτός περιοχής, ο ΠΑΟΚ νίκησε 1-0 εκτός έδρας τη Βόλφσμπεργκερ στην παράταση και έκλεισε θέση στα playoffs του Europa League.

Ο Καμαρά με σουτ-τηλεφώνημα έστειλε τον ΠΑΟΚ στα playoffs του Europa League. Με σκόρερ τον μέσο από τη Γουινέα στο 115′, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 1-0 στην Αυστρία απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ για τον 3ο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

Όπως και στο πρώτο ματς, έτσι και στο πρώτο ημίχρονο στην Αυστρία ο Δικέφαλος δεν μπορούσε να απειλήσει με αξιώσεις την εστία των Αυστριακών. Η εικόνα όμως άλλαξε άρδην στο δεύτερο ημίχρονο, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να ανεβάζει κατακόρυφα την απόδοσή της.

Όπως γράφει το SPORT24, ο Μιχαηλίδης απείλησε με δυνατό σουτ, ο Παβλένκα κράτησε όρθιο τον ΠΑΟΚ και η πρόκριση κρίθηκε στην παράταση. Εκεί, μίλησε ο Καμαρά, που σκόραρε με μια οβίδα στην κίνηση και χάρισε τη νίκη και την πρόκριση στον Δικέφαλο.

Έτσι, ο ΠΑΟΚ θα διεκδικήσει την πρόκριση στη League Phase του Europa Conference League αντιμετωπίζοντας την επόμενη εβδομάδα τη Ριέκα. Παράλληλα, ο Δικέφαλος εξασφάλισε την ευρωπαϊκή του παρουσία μέχρι τον Δεκέμβριο μέσω της League Phase του Conference League.