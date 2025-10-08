Βοτανικός: Εκδόθηκε η άδεια εκσκαφών για τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό

Το έργο της διπλής ανάπλασης στον Βοτανικό προχωράει, καθώς εκδόθηκε η άδεια εκσκαφών και την Παρασκευή μπαίνουν οι μπουλντόζες για να προχωρήσουν στον καθαρισμό για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.

Ευχάριστες εξελίξεις σημειώθηκαν στο κομμάτι της διπλής ανάπλασης στον Βοτανικό, αναφορικά με τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Η άδεια εκσκαφών έχει πλέον εκδοθεί και από την Παρασκευή μπαίνουν οι μπουλντόζες για να ξεκινήσουν τον καθαρισμό στον χώρο.

Οπως αναφέρει το Sport24.gr μέσα στο τριήμερο υπήρξαν τρεις συσκέψεις μεταξύ όλων των φορέων για να επισπευθούν οι διαδικασίες, ενώ αναμένονται κι άλλα σημαντικά νέα μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Δεν αποκλείεται αυτό να είναι η έκδοση της οικοδομικής άδειας για να ξεκινήσουν για τα καλά τα έργα και να αρχίζουν να παίρνουν σάρκα και οστά οι εγκαταστάσεις για τα ερασιτεχνικά αθλήματα του τριφυλλιού.

Υπενθυμίζεται ότι έχει εγκριθεί ήδη η μελέτη για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη από τις 24 Σεπτεμβρίου.