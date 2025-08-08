Χωρίς Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική στα φιλικά με Σερβία και Ισραήλ στην Κύπρο

Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική ομάδα στην Κύπρο για τα φιλικά με Σερβία και Ισραήλ.

Η Εθνική Ανδρών θα αγωνιστεί χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στα φιλικά κόντρα σε Σερβία (9/8 στις 20:30) και Ισραήλ (10/8 στις 20:30), όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8).

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

“Για την Κύπρο αναχωρεί σήμερα η Εθνική ανδρών, αφού προπονήθηκε στο ΟΑΚΑ. Στη Λεμεσό, πρώτο της προορισμό και στο Ευρωμπάσκετ 2025, θα συμμετάσχει στο ECOMMBX Cup με δύο πολύ δυνατά παιχνίδια προετοιμασίας, αύριο Σάββατο 9/10 με τη Σερβία (20.30) και μια μέρα αργότερα, με το Ισραήλ (20.30).

Στην αποστολή συμμετέχουν 16 παίκτες, ενώ στην Αθήνα έμειναν οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος και Βαγγέλης Ζούγρης οι οποίοι αναμένεται να μπουν στο κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων μετά την επιστροφή της ομάδας από την Κύπρο.

Οι 16 παίκτες που συμμετέχουν στην αποστολή είναι οι Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Δημήτρης Κατσίβελης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Νίκος Χουγκάζ, Αντώνης Καραγιαννίδης, Όμηρος Νετζήπογλου, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Λευτέρης Λιοτόπουλος, Αλέξανδρος Νικολαΐδης και Νάσος Μπαζινας”.