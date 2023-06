Speed On: Μοναδικές υπηρεσίες ασφάλειας αυτοκινήτου για μοναδικούς οδηγούς

Όπως όλοι μας, έχεις ανάγκες και επιθυμίες. Για την ακρίβεια, έχεις μοναδικές ανάγκες και μοναδικές επιθυμίες. Απολαμβάνεις μοναδικές συνήθειες και χόμπι, ζεις μοναδικές εμπειρίες. Και όλα αυτά, συνθέτουν τη δική σου, μοναδική καθημερινότητα. Είσαι με λίγα λόγια μοναδικά ξεχωριστός και ξεχωριστά μοναδικός. Γιατί λοιπόν να πρέπει να συμβιβάζεσαι με λύσεις που δεν προσαρμόζονται στα μέτρα σου; Ειδικά όταν υπάρχουν έξυπνα εργαλεία και επιλογές, που προσαρμόζονται στις εξατομικευμένες ανάγκες σου, διευκολύνοντας και βελτιώνοντας εν τέλει την ζωή σου!

Έτσι και στον δρόμο, κανείς οδηγός δεν είναι ίδιος με σένα. Γιατί, λοιπόν, να πληρώνεις τα ίδια ασφάλιστρα με όλους τους άλλους; Δεν θα ήταν ιδανικό ένα πρόγραμμα που θα σε επιβραβεύει επειδή είσαι καλός οδηγός; Που σέβεσαι τα όρια ταχύτητας, φοράς πάντα ζώνη ασφαλείας, τηρείς τις αποστάσεις, δεν αλλάζεις συχνά λωρίδα κυκλοφορίας, δεν μιλάς στο κινητό ενώ οδηγείς και διατηρείς το αυτοκίνητό σου πάντα ασφαλές και σωστά συντηρημένο;

Αυτό το πρόγραμμα υπάρχει. Είναι το Speed On της Generali που μέσω της υπηρεσίας My Drive, σε επιβραβεύει με χαμηλότερα ασφάλιστρα, όσο ασφαλέστερα οδηγείς! Η χρήση της υπηρεσίας είναι δωρεάν και γίνεται εύκολα και γρήγορα. Αρκεί να συνδεθείς στο app εξυπηρέτησης πελατών My Generali και να την ενεργοποιήσεις από το κινητό σου.

Κάνοντας χρήση της τηλεματικής τεχνολογίας, το My Drive σου επιτρέπει να καταγράφεις τις διαδρομές σου και να διαμορφώνεις το προσωπικό σου Οδηγικό Σκορ, κερδίζοντας έκπτωση στα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου σου, καθώς και μηνιαίες επιβραβεύσεις. Μεταξύ άλλων, με την υπηρεσία My Drive απολαμβάνεις:

Κουπόνι αξίας 10€ με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας.

10% έκπτωση στην ανανέωση του ασφαλιστηρίου σου, με Οδηγικό Σκορ πάνω από 50. Αν μάλιστα έχεις πάνω από ένα ασφαλιστήριο Speed On, η έκπτωση εφαρμόζεται σε όλα!

Πόντους επιβράβευσης όσο καλύτερα οδηγείς, κάθε μήνα, τους οποίους μπορείς να εξαργυρώσεις με εκπτωτικό κουπόνι έως και 40€, στα ετήσια ασφάλιστρά σου.

Ενδεικτικά, η ετήσια έκπτωση για μία ασφάλιση αξίας 300€ σε συνδυασμό με την μέγιστη επιβράβευση My Drive φτάνει έως και τα 70€ στα ετήσια ασφάλιστρα του αυτοκινήτου σου.

Σε κάθε διαδρομή που καταγράφεις, η εφαρμογή συγκεντρώνει δεδομένα από τους αισθητήρες του smartphone σου και τα αναλύει προκειμένου να σου δώσει πληροφορίες για τη διαδρομή σου, αλλά και να σου αποδώσει ένα σκορ, από το 0 (χαμηλότερο) έως το 100 (υψηλότερο). Η οδηγική σου συμπεριφορά αξιολογείται μέσω διαφορετικών παραγόντων, όπως η ταχύτητα, η χρήση κινητού, η επιτάχυνση, το φρενάρισμα, η οδήγηση σε επικίνδυνες ώρες (δηλαδή από τα μεσάνυχτα μέχρι και τα ξημερώματα), η διάρκεια του ταξιδιού (>3 ώρες) και ο τύπος του δρόμου. Όσο ασφαλέστερα οδηγείς, τόσο λιγότερα πληρώνεις. Τόσο απλά, τόσο ξεχωριστά!

Γνωρίζεις καλά άλλωστε πως η οδήγηση πάνω από τα όρια ταχύτητας ή με ταυτόχρονη χρήση κινητού είναι επικίνδυνη. Πώς με απότομες επιταχύνσεις, επιβραδύνσεις και ελιγμούς, δεν κερδίζεις χρόνο παρά μόνο αυξάνεις την πιθανότητα ατυχήματος. Και πως η προσαρμογή του τρόπου οδήγησης στις εκάστοτε καιρικές συνθήκες είναι απαραίτητη για να διασφαλίσεις την ασφάλεια τη δική σου, των συνεπιβατών σου αλλά και των υπολοίπων χρηστών του δρόμου. Το My Drive λειτουργεί ως ένας σύμβουλος ασφαλούς οδήγησης, που βρίσκεται συνεχώς μαζί σου, και σε βοηθά να κατανοείς τον τρόπο με τον οποίο οδηγείς, παρέχοντάς σου πρακτικές συμβουλές για να μετακινείσαι με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Μην ξεχνάμε κάτι επίσης σημαντικό: η προσεκτική οδήγηση είναι και οικονομική οδήγηση, αυξάνοντας τα οφέλη. Γι’ αυτό μπορείς να λαμβάνεις χρήσιμα tips που θα σε βοηθήσουν να οδηγείς ακόμη πιο οικονομικά μειώνοντας την κατανάλωση καυσίμου, προστατεύοντας το αυτοκίνητό σου από φθορές και εκπέμποντας λιγότερους ρύπους, ωφελώντας παράλληλα το περιβάλλον.

Το μόνο που έχεις να κάνεις, για να επωφεληθείς από τα προνόμια της ασφάλισης αυτοκινήτου της Generali είναι να επιλέξεις το Speed On πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Μέσα από το online υπολογιστικό εργαλείο στο generali.gr μπορείς να συγκρίνεις τις διαφορετικές καλύψεις και το κόστος ασφάλισης για το όχημά σου.

Κι αν επιθυμείς επιπλέον παραμετροποιήσεις ή διευκρινήσεις, ένας εξειδικευμένος σύμβουλος Generali είναι πάντα στη διάθεσή σου για επιπλέον εξατομικευμένη συμβουλευτική και άμεση εξυπηρέτηση.

Τα πλεονεκτήματα της ασφάλισης αυτοκινήτου Speed On της Generali δεν σταματούν εδώ.

Με συνεχή υποστήριξη, 24 ώρες τη μέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, σου προσφέρει φροντίδα ατυχήματος και Οδική Βοήθεια, όποια στιγμή και αν την χρειαστείς καθώς και ψηφιακά εργαλεία εξυπηρέτησης όπως δήλωση ατυχήματος, καταγραφή της ζημιάς μέσω βιντεοκλήσης και online παρακολούθηση του αιτήματός σου.

Κι αν προκύψει ανάγκη, έχεις τη δυνατότητα άμεσης επισκευής του αυτοκινήτου σου σε ένα κορυφαίο δίκτυο συνεργείων, με απευθείας πληρωμή των εξόδων από την Generali.

Κι επειδή δεν αρκεί να είσαι, αλλά πρέπει και να νιώθεις ξεχωριστός, τα συνεργαζόμενα συνεργεία σού παρέχουν επιπλέον ολοκληρωμένο έλεγχο 35 σημείων του οχήματός σου, εγγύηση 24 μηνών για τη φανοποιία και 12 μηνών για τα μηχανικά μέρη, πλύσιμο του αυτοκινήτου σου πριν το παραλάβεις, δυνατότητα παράδοσης του αυτοκινήτου στο χώρο σου - καθώς και δυνατότητα έκδοσης κάρτας καυσαερίων εντελώς δωρεάν.

Σε κάθε περίπτωση, περισσότεροι από 3.500 σύμβουλοι είναι δίπλα σου για να σου εξηγήσουν, να σε εξυπηρετήσουν και να σε καθοδηγήσουν στην ιδανική λύση.

Μη χάνεις άλλο χρόνο. Απόκτησε τώρα πρόσβαση στις προνομιακές υπηρεσίες ασφάλισης αυτοκινήτου Speed On της Generali και δημιούργησε το εξατομικευμένο πακέτο κάλυψης που ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες σου. Μάθε περισσότερα εδώ!