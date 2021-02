5 λόγοι που ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ένας 36χρονος στο σώμα ενός 20αρη

Πέραν του Ανδρέα Παπανδρέου η 5η του Φλεβάρη είναι ημερομηνία γενεθλίων εκατομμυρίων άλλων ανθρώπων του πλανήτη. Μεταξύ τους είναι και τρεις θρυλικοί επιθετικοί του ποδοσφαίρου: οι Κριστιάνο Ρονάλντο (36), Νεϊμάρ (29) και Κάρλος Τέβες (37). Να έχουν υγεία. Πάμε τώρα, και στο θέμα μας.

Οι δυο πιο επιτυχημένοι, εμπορικά ποδοσφαιριστές της ιστορίας είναι ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Προφανώς και όσα έκαναν εντός των τεσσάρων γραμμών προσέλκυσαν εταιρίες που τους ήθελαν για πρόσωπα τους. Είχαν ωστόσo, και το πρόσωπο -μαζί και το σώμα- να υποστηρίξουν τα όποια προϊόντα. Και έτσι έγιναν άνθρωποι-brand, με τον Βρετανό να κερδίζει ακόμα εκατομμύρια ως μοντέλο εταιριών. Αποσύρθηκε από τα γήπεδα το 2013 και το 2021 είναι στο Νο23 της λίστας με τους έχοντες τους περισσότερους followers στo Instagram (65.300.000), όπου κάθε post του δίνει 282.810 ευρώ.

Ο Ρονάλντο είναι κινούμενο brand

Mαζί με τον θρύλο του ΝΒΑ, ΛεΜπρον Τζέιμς είναι οι μόνοι αθλητές που κερδίζουν κάθε χρόνο ποσό που φτάνει στα 60 εκατομμύρια δολάρια (50 εκατομμύρια ευρώ) από συνεργασίες με εταιρίες, προωθητικού τύπου. Ο δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής (μετά τον Λιονέλ Μέσι) είναι ένας από τους έξι αθλητές στους οποίους έχει δώσει η Nike ισόβιο συμβόλαιο. Μόνο του Τζέιμς και το δικό του συνοδεύτηκαν με ποσό που φτάνει στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Πληρώνεται και από τους Armani, Tag Heuer, Egyptian Steel, Herbalife, Italia Independent, Clear, PokerStars και Castrol.

Θα έλεγες πως έχει μια τρέλα με την εμφάνιση του, κάτι που όπως ενημερώνουν όσοι τον ξέρουν, δεν το κρύβει. Η Daily Mail έχει δημοσιεύσει αφήγηση πρώην συμπαίκτη του, σύμφωνα με την οποία "καθόταν μπροστά στον καθρέφτη γυμνός, έμπλεκε τα χέρια του στα μαλλιά του και μονολογούσε 'wow, είμαι τόσο ωραίος'. Όταν τον 'πειράζαμε' με ατάκες όπως 'ναι αλλά ο Μέσι είναι καλύτερος από εσένα', τους απαντούσε 'ναι, αλλά ο Μέσι δεν έχει τη δική μου εμφάνιση'”. Mic drop.

Ο Ρονάλντο κάνει botox και fillers

Ο πλαστικός χειρουργός Άλεξ Καρύδης είχε περάσει από ενδελεχή έλεγχο το πρόσωπο του Πορτογάλου το 2016 και είχε καταλήξει στο ότι δεν έχει υποβληθεί σε επέμβαση.“Έχει κάνει botox γύρω από τα μάτια και το μέτωπο και έχει χρησιμοποιήσει fillers γύρω από το στόμα και ίσως να 'πείραξε' την άκρη της μύτης του -που είναι πιο μικρή από ό,τι πριν δέκα χρόνια. Αυτό όμως, είναι κάτι που μπορεί να οφείλεται και στις αλλαγές που επιφέρει η ηλικία στο πρόσωπο”. Eνέσιμα κάνει δεδομένα και όπως μπορείς να δεις στο post που προηγήθηκε, κάποιες φορές έχουν πάει και πράγματα λάθος. Αλλά δεν ήταν από αυτά που δεν διορθώνονται. Προφανώς και χρησιμοποιεί όσα μέσα υπάρχουν, για να διατηρείται. Μεταξύ τους είναι και η σειρά καλλυντικών για την περιποίηση του δέρματος των ανδρών, που έχει το όνομα του.

Η αλήθεια παραμένει ότι μπροστά στο πόσο προσέχει το σώμα του, είναι έως και αδιάφορος για το πρόσωπο του. Ενόσω εξελίσσεται στο μυαλό σου η σκέψη 'αν είχα τα λεφτά του θα έκανα τα ίδια' ας δούμε κάποια στοιχεία.

Εκ των -επίσης- εκατομμυρίων ανθρώπων που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, παγκοσμίως έχει εκτιμηθεί μέσω ερευνών πως το 5% απολαμβάνει καριέρα, σε επαγγελματικό επίπεδο. Το ποσοστό εκείνων που φτάνουν στην ελίτ είναι κάπου στο 1%. Ακόμα πιο μικρό είναι εκείνο όσων μένουν για χρόνια στην κορυφή. Και για τους λόγους που ξεχωρίζουν, αμείβονται αναλόγως. Ουδείς άλλος εκ των πολυεκατομμυριούχων ποδοσφαιριστών, κάνει μεγαλύτερη επένδυση για το σώμα του (αγοράζει και χρησιμοποιεί καθημερινά τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα γυμναστικής και αποθεραπείας, ενώ ακριβή είναι και η διατροφή του -καθώς αφορά τις καλύτερες ποιότητες) και τη γενικότερη υγεία του από τον σημερινό εορτάζοντα.

Ο Ρονάλντο έχει μεγαλύτερο άλμα από εκείνο του Τζόρνταν

Η επιστήμη ερεύνησε και αποφάσισε πως η σύγκριση που είχε κάνει ο CR7 για τον εαυτό του και τον θρύλο του παγκοσμίου μπάσκετ, Μάικλ Τζόρνταν το 2011, για να καταλήξει στο ότι είναι το ίδιο καλοί ως αθλητές, ήταν βάσιμη. Ήταν η χρονιά που τον είχε καλέσει το University of Chichester για να τον υποβάλει σε σειρά τεστ που έδειξαν ότι έχει άλμα 7 εκατοστά πιο μεγάλο από τον μέσο NBAer. Η διαδικασία έγινε και βιβλίο με τίτλο 'Ronaldo: tested to the limit'. Ο γιατρός που το έγραψε και μετείχε στην έρευνα, είχε επισημάνει πως “όταν πηδάει, μαζεύει τα γόνατα και τα πόδια του, πίσω από τα οπίσθια του. Αυτό αυξάνει το κέντρο της βαρύτητας, προς στιγμήν. Αυτό τον βοηθά να δίνει την αίσθηση ότι 'μένει' στον αέρα και περιμένει την κεφαλιά, για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα”. Το στατικό άλμα είχε μετρηθεί στα 44 εκατοστά. Αυτό με τη φόρα στα 78 εκατοστά. Η δύναμη ήταν πέντε φορές μεγαλύτερη του βάρους του.

Δυο χρόνια μετά, ως παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης είχε 'πετάξει' στα 2.30 για κεφαλιά, σε αγώνα εναντίον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Εκεί έφτασε το πόδι του και σε ανάποδο ψαλίδι του 2018. Στις 18/12 του 2019 έκανε νέο ρεκόρ καριέρας, αυτήν τη φορά ως παίκτης της Γιουβέντους, εναντίον της Σαμπντόρια: η πτήση έφτασε στα 2.56, δηλαδή 10 εκατοστά πιο ψηλά από την οριζόντια δοκό του τέρματος. Εκείνη τη μέρα δήλωσε έκπληκτος με τον εαυτό του, πριν κάνει νέα σύγκριση με τον MJ, θυμίζοντας ότι ο 'Air' πετούσε σε νεαρότερη ηλικία.

Το σώμα του Ρονάλντο δεν έχει ηλικία

Σύμφωνα με τους γιατρούς που ανέλαβαν τις καθιερωμένες εξετάσεις πριν ανακοινωθεί από τη Γιουβέντους τον Ιούλιο του 2018, σωματικά δεν ήταν 33, αλλά 20. Στις εξετάσεις που έκανε μετά την επιστροφή στα γήπεδα, από το lockdown της περασμένης αύξησης, η κατάσταση του ήταν καλύτερη από εκείνη που είχε πριν την εμφάνιση του Covid-19. Είχε βελτιωθεί σε ταχύτητα (τη δούλεψε στην ανηφόρα που καταλήγει στην είσοδο της έπαυλης στην οποία διαμένει) και τη μυική μάζα (ενώ ο μέσος όρος των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών είναι το 46%, εκείνος είχε 50%). Οι τεχνικές και οι πνευματικές ικανότητες έμειναν στα ίδια επίπεδα.

Κάτι άλλο σταθερό ήταν και το ποσοστό λίπους (7%). Όπως αναφέρει το Match Fit Conditioning αυτό το νούμερο είναι ιδανικό, καθώς το λίπος δεν είναι λίγο, ώστε να επηρεάζεται η προστασία των αρθρώσεων, η 'υποστήριξη' του κεντρικού νευρικού συστήματος, η αποθήκευση βιταμινών και τελικά να μειώνεται η αντοχή και να αυξάνεται η πιθανότητα μόλυνσης και τραυματισμών, μαζί με αυτήν για ανισορροπία ορμονών -βλ. μείωση τεστοστερόνης ή αύξηση κορτιζόλης.

Επίσης, δεν είναι και πολύ (10%+), για να οδηγήσει σε μείωση της αντοχής και της ταχύτητας και αύξηση του ρίσκου τραυματισμού -με την μυοσκελετική και κάθε άλλη επιβάρυνση.

Οι γιατροί της Γιουβέντους διευκρίνισαν ότι χωρίς τη ρουτίνα των καθημερινών προπονήσεων το λίπος αυξάνεται και μειώνεται η μυική μάζα και η αθλητική ικανότητα. Για το μέσο όρο. Όχι για τον CR7, ο οποίος δεν αρκέστηκε στο πρόγραμμα που λάμβανε από τους προπονητές του, αλλά έκανε και κάτι παραπάνω στους τρεις μήνες της αποχής. Τα ντοκουμέντα που πόσταρε στο Instagram παρουσίαζαν μέρος της καθημερινότητας του, που περιλάμβανε 4 ώρες προπόνησης.

Κατά τους έχοντες γνώση, όλα αυτά τα κατάφερε μέσω δουλειάς, στόχευσης σε συγκεκριμένες μυικές ομάδες (οι μηροί του έχουν πια διάμετρο 61 εκατοστά, ενώ αυξήθηκαν οι γάμπες και οι κοιλιακοί) και στο 100% της 'τυφλής' υποταγής στο αυστηρό διαιτολόγιο. Αυτό περιλαμβάνει μεσογειακή διατροφή και έξι γεύματα την ημέρα, τα οποία καταναλώνει ανά 2 με τέσσερις ώρες, για να κρατά διαρκώς εν κινήσει το μεταβολισμό του. Τρώει πολλά φρούτα και λαχανικά, λατρεύει τα θαλασσινά και τα ψάρια και προφανώς τρώει κρέας, αφού χρειάζεται πρωτεΐνη για να κάνει σωστά τη δουλειά του. Λαμβάνει και συμπληρώματα για τις αρθρώσεις που βοηθούν και στην αποκατάσταση των μυών μετά τις προπονήσεις ή τους αγώνες και έχει ξεχάσει τι γεύση της ζάχαρης και του αλκοόλ.

O Ρονάλντο είναι ο μόνος που έχει γίνει κυριολεκτικό φαινόμενο: το Ronaldo Effect

Στο Instagram διατηρούν λογαριασμό περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι. Ο Πορτογάλος είναι αυτός με τους περισσότερους followers (259.000.000). Δηλαδή, το φυσικό πρόσωπο με τους περισσότερους 'ακολούθους', γιατί στο Νο1 είναι το @instagram των 385 εκατομμυρίων followers και για την ιστορία στο Νο3 είναι η -μουσικός- Αριάνα Γκράντε με 219 εκατομμύρια. Ο επόμενος αθλητής εμφανίζεται στο Νο8 και είναι ο Λιονέλ Μέσι (191 εκατομμύρια followers), ενώ ο Νεϊμάρ είναι 14ος, με 145 εκατομμύρια 'ακολούθους'.

Σύμφωνα με το Hopper κάθε post που κάνει για λογαριασμό εταιρίας αυξάνει τον τραπεζικό του λογαριασμό κατά 742.510 δολάρια. Το 2019 'έβγαλε' δια αυτής της οδού 39.923.000 ευρώ. Την ίδια σεζόν, η 'γηραιά κυρία' του έδωσε 34.000.000 ευρώ.

Παρεμπιπτόντως, δεν είναι ο πρώτος και αυτής της κατηγορίας. Η συγκεκριμένη κορυφή ανήκει στον Ντουέιν Τζόνσον, ευρύτερα γνωστό ως 'The Rock', των 215 εκατομμυρίων followers, ο οποίος έχει λαμβάνειν 847.743 ευρώ για κάθε post.

Σε όλα τα social media, στα οποία διατηρεί λογαριασμούς ο Ρονάλντο (Instagram, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, Tik Tok) έχει συγκεντρωμένο κοινό μισού δισεκατομμυρίου. Αυτό του έδωσε αύξηση της τάξεως του 5% στη μεταγραφή που πήρε από τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Γιουβέντους, αφού προηγουμένως πρόσθεσε στον τρόπο υπολογισμού του τελικού ποσού της προσφοράς τη ψηφιακή αξία.

Η μετακόμιση του από τη Μαδρίτη στο Τορίνο είχε ανακοινωθεί στις 10/7 του 2018. Ένα μήνα αργότερα, τα social media της Γιουβέντους είχαν αυξήσει το κοινό τους κατά 2.500.000 ανθρώπους. Τη σήμερον ημέρα φτάνουν τους 45.600.000, τρίτο μεγαλύτερο σύνολο όλων των αθλητικών οργανισμών του πλανήτη, μετά εκείνου της Ρεάλ Μαδρίτης (94.5 εκατομμύρια) και της Μπαρτσελόνα (92.5 εκατομμύρια).

To Αthletic Interest εξήγησε πως 'σήμερα η αξία ενός ποδοσφαιριστή δεν εκτιμάται βάσει του πόσο καλό πόδι έχει, πόσο δυνατός είναι στις κεφαλιές και πόσο γρήγορος είναι, αλλά και από τη ψηφιακή του αξία, με τους πολλούς followers να αυξάνουν τις απολαβές. Κάτι ανάλογο ισχύει και για τις 'μετοχές' των συλλόγων, η τιμή των οποίων αυξάνεται όσο αυξάνεται και το κοινό στα social media”.

Μετά τον Ρονάλντο, σε 'ψηφιακή αξία' είναι ο Νεϊμάρ και έπειτα ο Μέσι, ενώ ακολουθούν οι Χάμες Ροντρίγκεζ, Γκάρεθ Μπέιλ, Μαρσέλο και Ζλάταν Ιμπραχίμοβιτς.