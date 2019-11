Α. Δημητρίου: Κουβαλάω το τίμημα της δόξας μου

Η Άντζελα Δημητρίου ήταν καλεσμένη της Φαίης Σκορδά και μίλησε για όλα. Για την καριέρα της, το σόου στο οποίο θα συμμετέχει ως κριτής και για το «bullying» που έχει δεχθεί όλα αυτά τα χρόνια αυτή κι η κόρη της. Επίσης μίλησε για τον Νότη Σφακιανάκη, τον Σπύρο Παπαδόπουλο καθώς και για το γεγονός ότι όπως είπε τα καταλαβαίνει όλα αλλά κάνει τη χαζή.

Η Άντζελα μίλησε για τη σχέση της με την κόρη της. "Κουβαλάω το βάρος του ονόματός μου. Είναι το τίμημα της δόξας. Όταν η μάνα είναι επώνυμη το παιδί που είναι από πίσω θέλει να βγει πιο μπροστά αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Είναι πάντα πίσω. Ευτυχώς η κόρη μου είναι πολύ δυναμική, στηρίχθηκε στα πόδια της. Πολλοί επώνυμοι καλλιτέχνες έχουν βγάλει τα παιδιά τους προς τα έξω χωρίς να έχουν κάνει τίποτα".

"Ο κόσμος είναι κακός", συνεχίζει η Άντζελα. "Όταν η κόρη μου βγήκε να τραγουδήσει την χλεύασαν γιατί είχε ένα πρόβλημα με την άρθρωσή της. Αυτό πόνεσε. Πρώτα πόνεσε εμένα. Αλλά πάει πέρασε".

Μίλησε για το Just the 2 of Us, την παραγωγή στην οποία θα συμμετέχει φέτος ως κριτής καθώς και την ικανότητά της να αναγνωρίζει τις καλές φωνές. "Αν και είμαι αυτοδίδαχτη, μέσα στα χρόνια ωρίμασα, ψήθηκα. Έχω μάθει να αναγνωρίζω μια καλή φωνή. Όταν αντίκρυσα για πρώτη φορά τον Νότη Σφακιανάκη είπα 'Αυτός θα γίνει μεγάλος' και έγινε. Εγώ τότε ήμουν ήδη γνωστή".

Η Άντελα μίλησε ακόμα για τη σχέση της με τους συναδέλφους της και τους δημοσιογράφους, ενώ τόνισε πως την έχουν αδικήσει πολύ. "Κάποτε λέγανε για τα ρούχα μου 'Πώς ντύνεται έτσι;' τώρα είναι μόδα. Ό,τι πουλάει και μας φέρνει τηλεθέαση και ακροαματικότητα το χτυπάμε, εγώ όμως τους αγαπάω όλους. Δεν θέλω να μιλάω άλλο για τους ανθρώπους που πέρασαν από τη ζωή μου. Ήρθε η ώρα να ασχοληθούν με τα 40 χρόνια καριέρας μου, με τις επιτυχίες που έχω αφήσει στο όνομα μου, αλλά κι αυτές που πρόκειται να αφήσω."

Μέχρι πρόσφατα η Άντζελα δεν είχε βρεθεί στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδόπουλου. Με τη Φαίη μίλησαν και γι' αυτό. " Ήθελα πολύ να βγώ στον Παπαδόπουλο δεν με είχε καλέσει ποτέ, αλλά δεν τον ρώτησα γιατί. Πιστεύω ότι ήταν τώρα το σωστό timing να πάω".

Η τραγουδίστρια έκλεισε τη συνέντευξη της με μια διαπίστωση για την αδικία. "Τώρα όταν νιώθω ότι αδικούμαι, γελάω. Τα καταλαβαίνω όλα αλλά κάνω τη χαζή. Μπορώ να καταλάβω τον ψεύτη, τον ειλικρινή, ή τον υποκριτή, αλλά κάνω υπομονή. Μέχρι να γίνει το ξέσπασμα που γίνομαι λιοντάρι. Είμαι και λίγο μαζοχίστρια. Πονάω τον εαυτό μου λίγο παραπάνω".