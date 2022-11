Αφροδίτη Γεροκωνσταντή: "Ξέρω ότι είμαι χοντρή, δεν χρειάζεται να μου το πεις"

Την δική της απάντηση στα σχόλια που ακούει κατά καιρούς για τα κιλά και την εμφάνισή της θέλησε να δώσει η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή.

Η ίδια, σε ένα διάλειμμα από το live του «Just the 2 of Us» μίλησε για τα αρνητικά σχόλια που λαμβάνει και έβαλε τα πράγματα στη θέση τους.

«Ξέρω ότι είμαι χοντρή. Δεν χρειάζεται να μου το πεις ή να νιώθεις άσχημα για μένα», δήλωσε η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή και πρόσθεσε: «Ο κόσμος κομπλάρει με αυτή την άνεση που έχω και προσπαθώ με τον αυτοσαρκασμό να τον κάνω να αισθανθεί καλύτερα».

«Έχουν στο μυαλό τους ότι "ώπα, αυτή γιατί νιώθει τόσο καλά; Γιατί βγάζει τα μπούτια της έξω;" Γιατί αυτά είναι τα μπούτια που έχω! Τα βγάζω, τι να κάνουμε;» σχολίασε η παίκτρια του Just the 2 of Us.

