Συνατσάκη: “Είναι άδικο για τον Ίαν αυτό που έγινε – Τι είναι; Ο κύριος της κυρίας;”

Η Μαίρη Συνατσάκη αποκαλύπτει πως αντέδρασε στο σχόλιο που έκανε ο Ηλίας Ψινάκης στον σύντροφό της Ίαν Στρατή, στον αέρα του Just The 2 of Us.

Για τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην ίδια και στον Ηλία Ψινάκη μίλησε η Μαίρη Συνατσάκη στην εκπομπή της ΕΡΤ “Πρωίαν σε είδον”. o Ηλίας Ψινάκης είχε μια παρεξήγηση με τη Μαίρη Συνατσάκη όταν βρέθηκε ως guest κριτής στο “Just the 2 of Us” τον προηγούμενο μήνα. Όταν κλήθηκε να μιλήσει για την εμφάνιση του Ίαν Στρατή και της Πηνελόπης Αναστασοπούλου, ο Ψινάκης έκανε ένα σχόλιο για την Μαίρη Συνάτσακη που πυροδότησε αντιδράσεις. Στο τέλος της εμφάνισής τους, όταν πήρε τον λόγο ο Ηλίας Ψινάκης εγκωμίασε τον Ίαν Στρατή λέγοντας πως «δεν σας είχα δει live. Είστε καταπληκτικός, μου είστε πάρα πολύ συμπαθής. Είχα αρνητική γνώμη για εσάς γιατί δεν πήγαινα τη γυναίκα σας, δεν πάω τη γυναίκα σας βασικά. Για τα #Metοo και τα λοιπά, μου είχε κάνει κάτι. Είστε πραγματικά καταπληκτικός» αφήνοντας άφωνο τον τραγουδιστή. Η Μαίρη Συνατσάκη είπε: «Το έβλεπα εκείνη την ώρα το “J2US” στο webtv, που έχει μία μικρή χρονοκαθυστέρηση. Ξεκινάει η πρώτη φράση του κυρίου Ψινάκη “Δεν πάω τη γυναίκα σας” και με παίρνει τηλέφωνο ο Ίαν. “Το είδες;” με ρώτησε, “Το βλέπω τούτη τη στιγμή” απάντησα». «Αρχικά, το θεωρώ άδικο για εκείνον. Τον βλέπω στο “J2US”, τον θαυμάζω και τον χαίρομαι, χαίρομαι που υπάρχει αυτό το show και μπορούν να δουν άλλοι άνθρωποι τι κάνει. Το θεώρησα εντελώς λάθος στιγμή, λάθος χώρο. Όλο λάθος να αναφερθούν σε μένα. Τι είναι ο Ίαν; Ο κύριος της κυρίας; Αυτό επίσης δεν μου αρέσει. Όπως δεν μου αρέσει να μιλούν για μια γυναίκα σαν να είναι προέκταση του άντρα της, αντίστοιχα δεν μου αρέσει να μιλούν για έναν άντρα σαν να είναι προέκταση της γυναίκας του. Τι παλαιολιθικό και στερεοτυπικό που ήταν» σχολίασε η Μαίρη Συνατσάκη. Σχετικό Άρθρο Celebrities Η Συνατσάκη απαντά στον Ψινάκη: “Αν ο στόχος μου ήταν τα ρουχαλάκια μου, έπρεπε να μείνω σιωπηλή”