Άννα Βίσση-Δέσποινα Βανδή: Έκαναν follow η μία την άλλη στο Instagram

Συνάντηση "κορυφής" αναμένεται να γίνει το προσεχές Σάββατο καθώς για πρώτη φορά, Δέσποινα Βανδή και Άννα Βίσση θα πάρουν τα μικρόφωνα και θα μας χαρίσουν ένα μοναδικό μουσικό σόου στα πλαίσια του τελικού του Just The 2 Of Us.

Οι φήμες για την πολυετή κόντρα των δύο αστέρων "δίνουν και παίρνουν", ωστόσο οι τραγουδίστριες προχώρησαν σε μία κίνηση που προκάλεσε πλήθος σχολίων.

Δέσποινα Βανδή και Άννα Βίση έκαναν follow η μία την άλλη στο Instagram.

"Για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης -και όχι μόνο -θα δούμε Βίσση με Βανδή μαζί. Θα είναι ζωντανό, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Θα τα δούμε όλα ζωντανά στο J2US", είχε αποκαλύψει πριν από λίγες ημέρες ο παρουσιαστής του Just The 2 Of Us, Νίκος Κοκλώνης.

