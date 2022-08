Anne Heche: Συγκλονίζει το μήνυμα του γιου της - "Ελπίζω να απελευθερώθηκε από τους πόνους"

Βυθισμένη στο πένθος βρίσκεται η οικογένεια της Anne Heche, λίγες ώρες μετά τον θάνατό της το βράδυ της Παρασκευής (13/08) σε ηλικία 53 ετών, μία εβδομάδα μετά το σοκαριστικό τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη την περασμένη Παρασκευή στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ.

Η δυσάρεστη είδηση επιβεβαιώθηκε από την οικογένειά της, αφού προηγουμένως είχε ανακοινώσει ότι θα αποσυνδεθεί από τη μηχανική υποστήριξη στην οποία βρισκόταν τις τελευταίες ημέρες.

"Η Αν θα μας λείψει πολύ, αλλά ζει στις σκέψεις μας. Θα ζει μέσω των όμορφων γιων της, της εμβληματικής δουλειάς της. Η γενναιότητά της να εμμένει πάντα στην αλήθεια της, διαδίδοντας το μήνυμα της αγάπης και της αποδοχής, θα συνεχίσει να έχει διαρκή αντίκτυπο", ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της οικογένειας.

Μετά το συγκινητικό "αντίο της" Ellen DeGeneres, ο 20χρονος γιος της Anne Heche, Homer, αποχαιρέτησε τη μητέρα του με ένα συγκλονιστικό μήνυμα, στο οποίο, σύμφωνα με το Enews, ανέφερε τα εξής: "Ο αδελφός μου Άτλας κι εγώ χάσαμε τη μητέρα μας. Μετά από έξι μέρες σχεδόν απίστευτων συναισθηματικών εναλλαγών, μου έμεινε μια βαθιά, ανείπωτη θλίψη. Ελπίζω η μητέρα μου να απελευθερώθηκε από τους πόνους και να άρχισε να εξερευνά την αιώνια ελευθερία της, όπως θέλω να φαντάζομαι".

Ποια ήταν η Anne Heche

Η Heche έγινε γνωστή στις αρχές της δεκαετίας του 1990, μέσα από τη συμμετοχή της στη σειρά "Another World" αλλά και από κινηματογραφικούς ρόλους, μεταξύ αυτών και της Laura, του ρόλου που υποδύθηκε στην ταινία "Walking and Talking".

Ο πρώτος της σημαντικός ρόλος ήταν στο πλευρό του Τζόνι Ντεπ στο γκανγκστερικό δράμα Donnie Brasco (1997), ενώ την ίδια χρονιά έπαιξε και σε άλλες ταινίες, όπως στο "Wag the Dog", στην ταινία καταστροφής "Volcano" και στο κλασσικό "I Know What You Did Last Summer".

Την ίδια χρονιά, ξεκίνησε η σχέση της Heche με τη διάσημη παρουσιάστρια Ellen DeGeneres, λίγο αφότου έκανε coming out ως ομοφυλόφιλη. Το ζευγάρι ήταν μαζί για τρία χρόνια.

Η Heche είχε δύσκολα παιδικά χρόνια, καθώς σε ηλικία 13 ετών, ο πατέρας της πέθανε από AIDS, κάτι που όπως είπε η ίδια απέκτησε από ερωτικούς συντρόφους του ίδιου φύλου. Ισχυρίστηκε επίσης πως ο πατέρας της τη βίασε επανειλημμένα ως παιδί, με αποτέλεσμα η ίδια να προσβληθεί από έρπητα των γεννητικών οργάνων. Όμως άλλα μέλη της οικογένειάς της αμφισβήτησαν τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς.

Τρεις μήνες μετά τον θάνατο του πατέρα τους, ο αδερφός της Heche, Nathan, πέθανε σε τροχαίο, με την ηθοποιό να ισχυρίζεται πως ο αδερφός της αυτοκτόνησε. Η Heche αποξενώθηκε από τη μητέρα της αμέσως μετά.

Η ίδια ήταν μητέρα δύο παιδιών.

