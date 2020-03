Η αποστομωτική απάντηση της Σταυροπούλου στην Παναγιωτοπούλου

Αποστομωτική απάντηση στην γνωστή ηθοποιό Άννα Παναγιωτοπούλου έδωσε η, επίσης ηθοποιός, Βίκυ Σταυροπούλου, μετά από τις απαξιωτικές δηλώσεις της πρώτης, αλλά και ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης.

Συγκεκριμένα, η Άννα Παναγιωτοπούλου σε πρόσφατη συνέντευξή της, με αφορμή τη συμμετοχή της Σταυροπούλου στην κριτική επιτροπή του φετινού "Just The 2 Of Us", δήλωσε: "Βίκυ Σταυροπούλου; Παναγία μου! Δε θέλω να την σχολιάσω. Θα κρίνει ανθρώπους η Σταυροπούλου; Είναι ηθοποιός και δεν το έχω καταλάβει; Πάντα το ίδιο κάνει, βγαίνει, μπαίνει και αυτό είναι. Είναι μια πάρα πολύ έξυπνη γυναίκα. Όχι, δεν είναι ηθοποιός!".

Αρχικά, η Βίκυ Σταυροπούλου σχολίασε με χιούμορ τις δηλώσεις της συναδέλφου της, λέγοντας πως είναι γνωστό ότι "ξεπήδησε" από τον χώρο του μόντελινγκ, ενώ έπειτα απάντησε με σοβαρό ύφος, αναφέροντας ότι δεν θα ήθελε να σχολιάσει τα λεγόμενά της από σεβασμό σε εκείνην, αλλά και ότι σοκαρίστηκε από τον τρόπο της.

Συγκεκριμένα, απάντησε: "Ένιωσα αμήχανα, με σόκαρε. Είδα έναν άνθρωπο να μιλάει με αυτό τον τρόπο για μένα και μάλιστα έναν άνθρωπο που αισθανόμουν από τη λίγη γνωριμία μας ότι συμπαθιόμασταν. Όταν είσαι καιρό σε αυτή τη δουλειά αυξάνονται τα αντισώματα, βάζεις τα πράγματα αλλιώς στη θέση τους και προχωράς. Στο τέλος συνειδητοποίησα ότι δεν θέλω να μείνω σε αυτό, θέλω να μείνω σε όλο το υπόλοιπο. Μεγάλωσα με την Άννα Παναγιωτοπούλου, μ' άρεσε πολύ όταν την έβλεπα στην τηλεόραση. Να είμαστε γεροί, να έχουμε την υγεία μας και να πορευόμαστε".

Από την άλλη, τη δική του απάντηση έδωσε και ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, αφού η Άννα Παναγιωτοπούλου είπε χαρακτηριστικά για εκείνον:

"Ο Χατζηπαναγιώτης ήταν ένα πλάσμα το οποίο δεν ξέραμε τι να το κάνουμε. Αλλού ντ' αλλού. Μετά ξαφνικά έγινε θιασάρχης, με την Σταυροπούλου από δίπλα".

"Δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος που το λέει αυτό η Άννα και, μάλιστα, δημόσια σε μια τηλεόραση. Δεν ξέρω ποια είναι η πρόθεσή της", απάντησε λιτά.