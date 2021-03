Άρνι Χάμερ: Κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση σε 20χρονη

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας 'Call Me By Your Name', Άρνι Χάμερ, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια ακόμα καταγγελία περί σεξουαλικής επίθεσης, από μια νεαρή κοπέλα ονόματι Έφι, η οποία την εποχή της μεταξύ τους γνωριμίας ήταν 20 ετών.

Η νεαρή Έφι, μαζί με τη δικηγόρο της, Γκλόρια Όλρεντ, κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία στις 3 Φεβρουαρίου και χθες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, περιέγραψε πως και πότε ακριβώς εκδηλώθηκε αυτό. Σύμφωνα με τη νεαρή κοπέλα, γνωρίστηκε μέ τον Χάμερ μέσω Facebook το καλοκαίρι του 2017 και έβγαιναν ραντεβού ενώ εκείνος ήταν ακόμα παντρεμένος. Μια από τις συνευρέσεις τους με σκοπό το σεξ, διήρκεσε συνολικά τέσσερις ώρες, στις οποίες ο ηθοποιός είχε παγιδεύσει τη νεαρη και όπως η ίδια διηγείται σήμερα "με ανάγκασε να κάνω τρομακτικά πράγματα, κάποια στιγμή χτυπούσε το πρόσωπο μου σε έναν τοίχο, νόμιζα ότι θα με σκότωνε".

Από την πλευρά του ο Χάμερ, μέσω του δικηγόρου του, εξήγησε πως κάθε συνεύρεση με κάθε παρτενέρ του ήταν συνενετική, ενώ έστειλε στον Guardian μήνυμα το οποίο είχε δεχτεί από την Έφι, που του ζητούσε να κάνουν σκληρό σεξ. Ο δικηγόρος του ηθοποιού τόνισε πως ο πελάτης του "αμφισβητεί τους ισχυρισμούς της νεαρής, τους θεωρεί επίτηδες παραποιημένους ώστε να τον καταστρέψουν ηθικά και σίγουρα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα".

Ο Άρνι Χάμερ πήρε διαζύγιο από τη σύντροφο του, Ελίζαμπεθ Τσέιμπερς τον περασμένο Ιούλιο, ενώ με αφορμή τις καταγγελίες και από άλλες γυναίκες για κακοποίηση και σεξουαλική επίθεση, αποσύρθηκε από τα γυρίσματα μίνι σειράς με τίτλο "The Offer", αλλά και από την ρομαντική κωμωδία "Shotgun Wedding", στην οποία θα συμπρωταγωνιστούσε με τη Τζένιφερ Λόπεζ.

