J2US: Η Άσπα Τσίνα για άλλη μια φορά "δεν κατάλαβε την έκρηξη τους"

Η Άσπα Τσίνα και ο Μάριος Πρίαμος τραγούδησαν το "Senorita" στη θέση της Τάμτα και του Snik στο χθεσινό επεισόδιο του "Just The 2 Of Us".

Οι δύο παίκτες απέσπασαν θετικά σχόλια παρά τη δυσκολία του τραγουδιού που επέλεξαν και δημιούργησαν μια πολύ ευχάριστη διάθεση στο πλατό.

Αυτό που όμως κανείς δεν περίμενε ήταν η αναβίωση της επικής ατάκας από την Άσπα Τσίνα "Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου", ύστερα από "παράκληση" της Μαρίας Μπακοδήμου.

Δείτε το στο 7:45.