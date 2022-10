Britney Spears: Νέα γυμνή ανάρτηση με σχόλιο που σόκαρε το Twitter

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς (Britney Spears) "ξαναχτύπησε", αυτή τη φορά σε άλλη πλατφόρμα των social media, επιλέγοντας το "γήπεδο" του Twitter και όχι του Instagram -όπως συνηθίζει- για να προκαλέσει ξανά τον προβληματισμό των φανς της, που ανησυχούν για την κατάστασή της. Μαζί, όμως, και έναν διχασμό σχετικά με το αν όντως τέτοιου είδους αναρτήσεις αντανακλούν τα γνωστά προβλήματα που αφορούν στην προσωπική της ζωή ή είναι απλά μία -κάπως υπερβολική- έκθεση της αυθόρμητης πλευράς της, αλλά και ένα αναφαίρετο δικαίωμά της να ανεβάζει αποκαλυπτικές φωτογραφίες.

Τώρα, η 40χρονη σταρ, εμφανίζεται ξαπλωμένη γυμνή στο κρεβάτι, να κοιτάζει τον φωτογραφικό φακό, καλύπτοντας ορισμένα σημεία του σώματός της.

Αυτό, όμως, που σόκαρε τους followers της, ήταν η λεζάντα με την οποία συνόδευσε τη φωτογραφία και η οποία έγραφε: "I have a premiere for a movie this week 'THE LEGISLATIVE ACT OF MY [email protected]@SY'!".

Αρκετοί εκ των φανς της εξέφρασαν την ανησυχία τους για την κατάστασή της, λέγοντας μεταξύ άλλων "σταμάτα σε παρακαλώ", ωστόσο, άλλοι την υπερασπίστηκαν, καθώς υποστήριξαν πως είναι δικαίωμά της να δημοσιεύει γυμνές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ανάρτησή της:

