Τους λένε Velvet Sundown – όχι Velvet Underground – και κυκλοφόρησαν δύο άλμπουμ πριν παραδεχτούν ότι η μουσική, οι εικόνες και ο “μύθος” τους δημιουργήθηκαν από την τεχνητή νοημοσύνη.

Τι μας βρήκε πάλι; Ήταν ασφαλώς θέμα χρόνου να συμβεί και αυτό! Αυτοί είναι οι Velvet Sundown, η ροκ μπάντα που δεν… υπάρχει, αλλά έχει γίνει viral. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει σχεδόν τα πάντα, και φυσικά δεν θα της ξέφευγε ένα … βελούδινο ηλιοβασίλεμα. Το αστείο – και τραγικό ταυτόχρονα – είναι ότι δημιουργήθηκαν τον περασμένο Ιούνιο σαν νέο μουσικό συγκρότημα, με φωτογραφίες και υλικό προώθησης από AI, και όλοι τους… πίστεψαν! Τα έλεγε ο Sting – “Έρχεται μάχη ανάμεσα στον άνθρωπο και το ΑΙ – Και θα τη δώσουμε όλοι”.

Το νέο ροκ συγκρότημα με το όνομα Velvet Sundown άρχισε να ανεβάζει μουσική στην πλατφόρμα streaming Spotify. Με έναν ήχο που παραπέμπει στην κλασική Americana της δεκαετίας του 1970, και ανάλογες φάτσες, συγκέντρωσαν γρήγορα ένα διαδικτυακό ακροατήριο που θα ζήλευε κάθε ανερχόμενος καλλιτέχνης.

Οι Velvet Sundown αποτελούνται από τον τραγουδιστή Gabe Farrow, τον κιθαρίστα Lennie West, τον συνθέτη Milo Raines και τον Orion «Rio» Del Mar στα κρουστά. Τα αγόρια είναι ρετρό, αλλά και λίγο Studio Ghibli.

Εκατοντάδες χιλιάδες μηνιαίοι ακροατές έκαναν streaming το ντεμπούτο άλμπουμ τους, “Floating on Echoes”. Ακολούθησε το “Dust and Silence”, το οποίο έφτασε στις πλατφόρμες streaming μόλις δύο εβδομάδες αργότερα. Τα άλμπουμ έμοιαζαν με την κάντρι φολκ των Crosby, Stills, Nash & Young.

Μέχρι τα μέσα Ιουλίου, το πιο αγαπητό τραγούδι των Velvet Sundown, το “Dust on the Wind” (τύφλα να έχει το Dust in the Wind των Kansas) είχε μεταδοθεί περισσότερες από 1,5 εκατομμύριο φορές μόνο στο Spotify.

Σε όλα κάτι μας θυμίζουν, αλλά δεν μπορείς να πεις ακριβώς τι! Σε ένα άτυπο γκάλοπ, 7 στους 10 στους οποίους στείλαμε το τραγούδι, το έβαλαν στα favorites!

Velvet Sundown – Πώς θα προστατευτούμε από μπάντες που δεν … υπάρχουν;

Και θα αναρωτηθείς – και δικαίως – βλέποντας τις φωτογραφίες τους δεν είναι φανερό ότι … κάτι δεν πάει καλά; Κι όμως μόλις σήμερα αποκαλύφθηκε ότι οι Velvet Sundown δημιουργήθηκαν εξ΄ολοκλήρου από τεχνητή νοημοσύνη.

Το θέμα – όπως ήταν λογικό – πυροδότησε μια συζήτηση σχετικά με την αυθεντικότητα. Οι γνώστες της μουσικής βιομηχανίας λένε ότι οι ιστότοποι streaming θα πρέπει να είναι νομικά υποχρεωμένοι να επισημαίνουν τη μουσική που δημιουργήθηκε από AI, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με το τι ακούνε. Πολύ σωστό αυτό!

Αρχικά, η “μπάντα” αρνήθηκε ότι ήταν δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης. Τα πράγματα έγιναν πιο περίπλοκα όταν κάποιος που περιγράφει τον εαυτό του ως «βοηθητικό» μέλος δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι Velvet Sundown είχαν χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης Suno για τη δημιουργία των τραγουδιών τους και ότι το πρότζεκτ ήταν μια «καλλιτεχνική φάρσα». Δηλαδή έγινε για να γελάσουμε…

Κατόπιν, όπως διαβάζουμε στον Guardian, τα επίσημα κανάλια του συγκροτήματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το αρνήθηκαν αυτό και είπαν ότι η ταυτότητα του συγκροτήματος είχε «υποκλαπεί», προτού δημοσιεύσουν μια δήλωση που επιβεβαίωνε ότι το συγκρότημα ήταν δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης και ότι “δεν ήταν αρκετά ανθρώπινο. Όχι ακριβώς μηχανή«, αλλά ζει “κάπου ενδιάμεσα”… έχουν δει και Stranger Things αυτοί, οπωσδήποτε..

Αρκετοί παράγοντες δήλωσαν στον Guardian ότι η παρούσα κατάσταση, όπου οι ιστότοποι streaming, συμπεριλαμβανομένου του Spotify, δεν έχουν καμία νομική υποχρέωση να αναγνωρίζουν τη μουσική που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη, άφηνε τους καταναλωτές να μην γνωρίζουν την προέλευση των τραγουδιών που ακούνε.

Ο Ρομπέρτο Νέρι, ο διευθύνων σύμβουλος της Ivors Academy, δήλωσε ότι: «Τα συγκροτήματα που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη, όπως οι Velvet Sundown, τα οποία φτάνουν σε μεγάλα ακροατήρια χωρίς να εμπλέκονται ανθρώπινοι δημιουργοί, εγείρουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τη διαφάνεια, τη συγγραφή και τη συναίνεση».

Ο Neri πρόσθεσε ότι αν «χρησιμοποιηθεί ηθικά», η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει τη σύνθεση τραγουδιών, αλλά δήλωσε ότι επί του παρόντος η οργάνωσή του ανησυχεί για αυτό που αποκάλεσε «βαθιά ανησυχητικά ζητήματα» με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη μουσική.

Η Sophie Jones, επικεφαλής στρατηγικής του οργανισμού μουσικής βιομηχανίας British Phonographic Industry (BPI), υποστήριξε τις εκκλήσεις για σαφή επισήμανση. «Πιστεύουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να υπηρετεί την ανθρώπινη δημιουργικότητα και όχι να την αντικαθιστά», δήλωσε η Jones.

«Γι’ αυτό καλούμε την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να προστατεύσει τα πνευματικά δικαιώματα και να εισαγάγει νέες υποχρεώσεις διαφάνειας για τις εταιρείες ΤΝ, ώστε να μπορούν να αδειοδοτηθούν και να επιβληθούν τα μουσικά δικαιώματα, καθώς και να ζητήσει τη σαφή επισήμανση του περιεχομένου που παράγεται αποκλειστικά από ΤΝ».

Η Liz Pelly, συγγραφέας του βιβλίου “Mood Machine: The Rise of Spotify and the Costs of the Perfect Playlist“(Η άνοδος του Spotify και το κόστος της τέλειας λίστας αναπαραγωγής), δήλωσε ότι οι ανεξάρτητοι καλλιτέχνες θα μπορούσαν να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης από ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από μπάντες τεχνητής νοημοσύνης.

Αναφέρθηκε στην περίπτωση ενός τραγουδιού που ανέβηκε στο TikTok το 2023, το Spotify και το YouTube, το οποίο χρησιμοποιούσε φωνητικά που δημιουργήθηκαν από τεχνητή νοημοσύνη και ισχυριζόταν ότι ήταν ο Weeknd και ο Drake. Η Universal Music Group δήλωσε ότι το τραγούδι ήταν «παράνομο περιεχόμενο που δημιουργήθηκε με generative AI» και αφαιρέθηκε λίγο μετά το ανέβασμά του.

Δεν είναι σαφές σε ποια μουσική εκπαιδεύτηκαν τα άλμπουμ του Velvet Sundown, με τους επικριτές να λένε ότι η έλλειψη σαφήνειας σημαίνει ότι οι ανεξάρτητοι καλλιτέχνες μπορεί να χάσουν αποζημιώσεις.

H δημιουργία των Velvet Sundown είναι το λογικό επόμενο βήμα, αυτό που πρέπει να συμβεί είναι να ακολουθήσει το ίδιο γρήγορα και η νομοθεσία, σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο μουσικό οικοσύστημα.