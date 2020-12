Δέσποινα Βανδή: Το ντούετο με την κόρη της, Μελίνα Νικολαΐδη

Όπως κάθε μητέρα με την κόρη της, έτσι και η Δέσποινα Βανδή με τη Μελίνα Νικολαΐδη έχουν μια πολύ όμορφη, στενή και ιδιαίτερη σχέση μεταξύ τους.

Η 16χρονη κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη έχει μεγαλώσει και είναι μια κούκλα, ενώ φαίνεται πως έχει πάρει το ταλέντο της μαμάς της.

Η γνωστή τραγουδίστρια που είναι ενεργή στα social media, αλλά σπάνια ανεβάζει φωτογραφίες και βίντεο με τα παιδιά της, έκανε μια πολύ όμορφη δημοσίευση.

Συγκεκριμένα, ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο, στο οποίο τραγουδά μαζί με τη Μελίνα το "Always Remember Us This Way" της Lady Gaga.

Όπως ήταν λογικό, εντυπωσίασαν τους διαδικτυακούς τους φίλους και συγκέντρωσαν χιλιάδες likes και αμέτρητα σχόλια θαυμασμού από φίλους και άλλους celebrities.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η αγαπημένη τραγουδίστρια δημοσιεύει βίντεο, όπου τραγουδά μαζί με την κόρη της, η οποία διαθέτει μια πολύ καλή φωνή.

Πριν από μερικές βδομάδες, μητέρα και κόρη τραγούδησαν το "Everybody's searching for a hero" της Whitney Houston.

