Dua Lipa: Δείχνει τα πόδια της αλά Margot Robbie στο teaser του τραγουδιού της για την ταινία "Barbie"

Η διάσημη τραγουδίστρια Dua Lipa (Ντούα Λίπα) ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού "Dance the Night" για την πολυαναμενόμενη ταινία "Barbie" η οποία θα κάνει πρεμιέρα στην μεγάλη οθόνη στις 21 Ιουλίου.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Lipa έδωσε μία μικρή γεύση από το νέο της τραγούδι, αποτυπώνοντας μία από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές του trailer που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο.

Πρόκειται για τη σκηνή, στην οποία η "Barbie", την οποία υποδύεται η Margot Robbie (Μάργκοτ Ρόμπι), βγάζει το ροζ γοβάκι της και περπατά στις μύτες των ποδιών της.

Barbie: Δείτε το trailer της ταινίας

Barbie: Η ανάρτηση της Dua Lipa με το teaser

"Αυτή η "Barbie" έχει ένα τραγούδι που έρχεται αυτή την εβδομάδα... ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ", έγραψε η pop star στο Instagram, ενώ μοιράζεται ένα μικρό στίχο του νέου τραγουδιού. "Just come along for the ride!", τραγουδά η ίδια στο τέλος του teaser.

Όπως αναφέρει το Billboard η τραγουδίστρια θα είναι μέρος του καστ στο οποίο πρωταγωνιστούν η Margot Robbie (Μάργκοτ Ρόμπι) στον ρόλο της διάσημης κούκλας και ο Ryan Gosling (Ράιαν Γκόσλινγκ) ως Κεν. Η Greta Gerwig (Γκρέτα Γκέργουιγκ) έγραψε και σκηνοθέτησε την ταινία με την συμβολή του βραβευμένου σκηνοθέτη και συζύγου της Noah Baumbach (Νόα Μπάουμπαχ).

Το "Dance the Night" κυκλοφορεί την Παρασκευή 26 Μαΐου.

Barbie: Ο ρόλος της Dua Lipa στην ταινία

Η τραγουδίστρια θα υποδύεται την γοργόνα, όπως "πρόδωσε" η εικόνα που κοινοποιήθηκε στα social media πριν από μερικούς μήνες και που αποτελεί μία από τις αφίσες της ταινίας.

"Η Barbie αυτή είναι μια γοργόνα!!» είχε γράψει στη λεζάντα της ανάρτησής της η Dua Lipa, όταν δημοσίευσε την εικόνα.

