Dustin Diamond: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο πρωταγωνιστής του "Saved by the Bell"

Ο ηθοποιός και stand-up κωμικός Dustin Diamond, γνωστός από τον ρόλο του Screech στη δημοφιλή κωμωδία της δεκαετίας του 1990 "Saved by the Bell", νοσηλεύεται με καρκίνο.

Όπως αναφέρει το CNN, η υγεία του Diamond είναι σε "σοβαρή κατάσταση" και ο ηθοποιός υποβάλλεται σε δοκιμές σε νοσοκομείο της Φλόριντα, ώστε να προσδιοριστεί ο τύπος και η σοβαρότητα του καρκίνου, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του.

Εκτός, από τη θρυλική σειρά "Saved by the Bell", ο ηθοποιός έχει εμφανιστεί σε μια σειρά από reality show με την πάροδο των ετών, όπως "Celebrity Fit Club", "Celebrity Boxing 2" και "Celebrity Championship Wrestling". Το 2018 εμφανίστηκε ως χαρακτήρας του "Saved by the Bell" στη σειρά "Zack Morris Is Trash".

Το βιβλίο του "Behind the Bell" του 2009, στο οποίο ο Diamond μοιράστηκε ιστορίες από τα παρασκήνια της σειράς "Saved by the Bell", προκάλεσε διαμάχη.

Ο ηθοποιός αντιμετωπίζει, επίσης, κάποια νομικά προβλήματα, καθώς του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών μηνών επειδή μαχαίρωσε έναν άνδρα κατά τη διάρκεια ενός καβγά το 2014 σε ένα μπαρ στο Ουισκόνσιν.

